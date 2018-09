Na de woedende getuigenis: hoe groot is de kans dat Kavanaugh het haalt als rechter? TT

28 september 2018

12u33

Bron: Reuters, Politico, Belga 2 Na de bijzondere hoorzitting gisteren in de Amerikaanse Senaatscommissie Justitie, wordt er deze namiddag om 15.30 uur onze tijd gestemd over de nominatie van kandidaat-rechter voor het Hooggerechtshof Brett Kavanaugh. President Trump blijft achter zijn nominee staan, maar zal hij het ook halen bij de stemming?

Het waren zelden geziene momenten in het Capitool in Washington DC gisteren, waar zowel Christine Blasey Ford getuigde als de persoon die ze beschuldigt van aanranding, kandidaat-rechter Brett Kavanaugh. Ford vertelde in tranen hoe Kavanaugh haar in 1982 op een bed had geduwd, op haar was gaan liggen en haar begon te betasten terwijl hij zijn hand op haar mond hield zodat ze niet kon roepen.

Kavanaugh zelf, bijzonder kwaad en geëmotioneerd, ontkende de beschuldigingen in alle toonaarden. Ook hij was in tranen terwijl hij vertelde dat het leven van hem en zijn gezin is verwoest door de volgens hem loze beschuldigingen.

Kavanaugh kreeg na zijn getuigenis steun van de mannelijke Republikeinse senatoren die deel uitmaken van de commissie Justitie. Vooral senator Lindsey Graham reageerde woedend op de heksenjacht die er volgens hem op Kavanaugh is gevoerd. "Dit is de grootste onethische schijnvertoning die ik ooit heb meegemaakt in de politiek", klonk het.

De Republikeinse partijtop hoopt dan ook dat Kavanaugh overtuigend genoeg was en wil liefst een snelle stemming. Vandaag al stemt de Commissie daarom over Trumps genomineerde voor de felbegeerde post van rechter voor het leven in het negenkoppige Hooggerechtshof. Morgen volgt een procedurele stemming in de Senaat en komt dinsdag de finale stemming. Een meerderheid in de commissie is niet nodig om over te gaan naar de Senaat zelf.

Hoe liggen Kavanaughs kansen na de getuigenissen?

De Senaatscommissie Justitie bestaat uit 21 leden: 11 Republikeinen en 10 Democraten. In de voltallige Senaat hebben de Republikeinen 51 van de 100 zetels. In theorie hebben de Republikeinen dus een meerderheid in beide organen en verschillende partijleden hebben hun stem na Kavanaughs getuigenis gisteren bevestigd. Maar anderen twijfelen door de gebeurtenissen en in het licht van de Congresverkiezingen in november.

Met alle senatoren die hun positie al kenbaar hebben gemaakt, haalt Kavanaugh het niet. Het hangt dus van de onbeslisten af, en de partijtop hoopt met brute kracht een doorbraak te kunnen forceren.

Jeff Flake, senator uit Arizone, is een van Donald Trumps grootst critici en stopt er dan ook mee in januari. Hij stelt zich niet meer herverkiesbaar in november en kan dus 'vrij' stemmen. Flake zit ook in de Justitiecommissie en toonde zich bij de eerste hoorzittingen begin deze maand, toen van de beschuldigingen van seksueel misbruik nog geen sprake was, voorzichtig positief over Kavanaugh. Gisteren wilde hij geen uitspraken meer doen over hoe hij vandaag zal stemmen. "Ik wil er vannacht over nadenken. Dit is een moeilijke beslissing, echt heel moeilijk", was het enige wat hij kwijt wou.

Susan Collins, senator voor de staat Maine, heeft de afgelopen weken gezegd dat zowel Ford als Kavanaugh onder ede zouden moeten getuigen en de waarheid moesten opbiechten. Als Kavanaugh zou liegen, "zou hem dat diskwalificeren". Het is niet duidelijk wat Collins positie nu is.

Lisa Murkowski uit Alaska had gisteren nog een gesprek met Flake, Collins en Democratisch senator Joe Manchin, maar het is niet duidelijk wat het resultaat van dat gesprek is. Eerder op de dag zei ze dat "mevrouw Fords getuigenis geloofwaardig is".

Brengen de Democraten redding?

Halen de Republikeinen geen meerderheid, dan moeten ze hopen op één of meerdere stemmen van Democraten die tegen hun partij zouden ingaan. Ook bij hen spelen de verkiezingen een rol: verschillende Democraten senatoren die in november opkomen worden in Republikeins gezinde staten, zouden wel eens met hun tegenstanders kunnen meestemmen om hun kansen op een herverkiezing gaaf te houden. Zo zijn er Heidi Heitkamp uit North Dakota, Joe Manchin uit West Virginia en Joe Donnelly uit Indiana. Zij hebben alle drie al gezegd dat er meer onderzoek moet komen.

De stemming in de commissie staat gepland voor 15.30 uur Belgische tijd.

"Stel stemming uit"

De Amerikaanse Orde van Advocaten (ABA) wil ondertussen dat de stemming over de nominatie van Kavanaugh wordt uitgesteld. De organisatie vindt dat de FBI eerst onderzoek moet doen naar de beschuldigingen aan het adres van de conservatieve rechter.

De voorzitter van de beroepsorganisatie van advocaten, Robert Carlson, deed de oproep in een brief aan leden van de verantwoordelijke Senaatscommissie. Carlson stelt dat "een benoeming in het hoogste rechtsorgaan van ons land, simpelweg te belangrijk is om gehaast te stemmen".