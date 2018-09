Na de VS heerst er nu ook een ‘zombieplaag’ in Groot-Brittannië door populaire drug ‘Spice’ Jolien Lelièvre

13 september 2018

12u55

Bron: Daily Mirror 5 In Groot-Brittannië heerst sinds enkele weken opnieuw een plaag van mensen die de populaire drug ‘Spice’ nemen. De drug wordt ook wel ‘zombiedrug’ genoemd, omdat het mensen laat geloven dat ze echte zombies zijn. De situatie is zo zwaar uit de hand gelopen, dat politici de Britse premier May vragen om in te grijpen.

Nadat in augustus nog 76 mensen ernstig ziek werden in New Haven, een stad in de Amerikaanse staat Connecticut, is nu ook Groot-Brittannië aan de beurt. De drug is niet nieuw, maar zorgt de laatste weken wel opnieuw voor een plaag. Vooral in grote steden heerst er een probleem. Zeker duizend mensen zouden verslaafd zijn aan de drug. De hulpdiensten vinden zelfs amper tijd om alle oproepen te beantwoorden.

Premier May

Verschillende politici vragen de Britse premier Theresa May daarom om in te grijpen. Volgens hen loopt de situatie uit de hand en veranderen de Britse straten stilaan in ‘The Walking Dead’, een populaire zombierreeks. Op beelden, die door voorbijgangers op het internet werden gedeeld, is te zien hoe mensen op klaarlichte dag onder invloed op de openbare weg liggen.

"@OmariBuckmire: Stay away from k2 smh 🤦🏾‍♂️ pic.twitter.com/LOPO7TvfJr" drugs will fuck u up🙄 👻DahDessh play👻(@ DesshPlay) link

Volgens sommigen is het tafereel zo beangstigend dat kinderen beginnen te huilen als ze een gebruiker van de drug zien. “Een man stond voor mijn winkel en zag er bezeten uit. Hij riep alleen maar nonsens. Een kind vroeg zelfs aan haar moeder wat dat monster was”, zegt een winkelbediende.

Synthetische cannabis

‘Spice’, ook wel bekend als ‘K2’ of ‘zombiedrug’ is een mix van kruiden en synthetische cannabis. De drug is vooral populair bij jongeren en het armere deel van de bevolking, want voor een zakje betaal je amper vijf Britse pond (of iets meer dan 5,5 euro). Tot 2016 was de drug zelfs legaal in Groot-Brittannië. Ook in de VS en Duitsland is de drug populair. Bij ons is de drug minder bekend.

EXCLUSIVE Britain in grip of zombie drug epidemic as spice addicts plague streets https://t.co/Xtmqq417bC pic.twitter.com/SBRszQUjEJ Daily Mirror(@ DailyMirror) link