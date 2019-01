Na de ramp in Genua: Italië sluit gammel snelwegviaduct per direct ADN

Bron: ANP 0 Het gerecht in het Italiaanse Arezzo heeft bevolen dat een viaduct van de belangrijke autosnelweg 3B, die van Ravenna naar het zuiden loopt, onmiddellijk dicht moet. Het viaduct dreigt het te begeven, zo oordeelt openbaar aanklager Roberto Rossi.

Het gaat om een viaduct bij Valsavignone, ruim 200 kilometer ten noorden van Rome. Rossi's bevel komt tijdens een onderzoek van justitie naar de inzakking van een deel van de weg in februari.

De slechte toestand van een pijler van het viaduct werd toevallig ontdekt door een man die op de grond naar champignons zocht, meldden Italiaanse media. Hij plaatste een afbeelding van de kennelijk door de tand des tijds aangevreten pijler van gewapend beton op sociale media.

In augustus begaf een pijler van een snelwegviaduct in Genua het. De brug stortte in, meer dan veertig mensen verloren het leven. De brug vormde een cruciale schakel in het verkeer van Genua naar de luchthaven en de haven van de stad en in het verkeer tussen Frankrijk en Italië.

