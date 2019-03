Na de pikante sms’jes: "Gsm van Amazon-baas Jeff Bezos gehackt door de Saudi's" ADN

31 maart 2019

13u20

Bron: Belga 0 De Saudi-Arabische autoriteiten hebben de gsm van Amazon-topman Jeff Bezos gehackt en mogelijk privégegevens doorgespeeld aan de tabloid National Enquirer. Dat concludeert een privédetective die door Bezos is ingehuurd. Een en ander zou te maken hebben met de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi.

Amazon-miljardair Jeff Bezos kwam begin dit jaar in een mediastorm terecht, toen hij aankondigde van zijn vrouw te scheiden en de National Enquirer dezelfde dag nog een artikel publiceerde op basis van privéberichten tussen Bezos en een minnares. Bezos schakelde daarop privédetectives in om te achterhalen waar het lek vandaan kwam, waarna de uitgever van het weekblad, American Media Inc of AMI, ermee gedreigd zou hebben intieme foto's van Bezos te publiceren, als hij zijn onderzoek niet stopzette. Bezos beschuldigde AMI daarop van afpersing.

Toegang

De veiligheidschef van Bezos heeft nu ontdekt dat het initiële lek van de privéberichten tussen de Amazon-baas en zijn minnares uit Saudi-Arabië kwam. "Onze onderzoekers en experten concluderen met vertrouwen dat de Saudi's toegang hadden tot het gsm-toestel en daar private informatie uit hebben gehaald", zegt Gavin De Becker aan de nieuwssite Daily Beast.



Volgens De Becker is het op dit moment niet duidelijk of AMI daarvan op de hoogte was. Hij kon ook niet bevestigen dat de informatie wel degelijk aan de National Enquirer is doorgespeeld.

Khashoggi

Bezos is naast Amazon-topman ook eigenaar van The Washington Post. Een columnist van die krant, de Saudische journalist Jamal Khashoggi, werd vorig jaar vermoord in het Saudische consulaat in Istanboel. De krant volgde de ontwikkelingen in dat verhaal van nabij, inclusief de beschuldigingen aan het adres van de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman.