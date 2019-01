Na de moord op burgemeester van Gdansk schokt dit schandaalbeeld Polen Karen Van Eyken

22 januari 2019

16u47

Bron: Bild, Trouw 0 De dodelijke mesaanval op de burgemeester van Gdansk heeft Polen verbijsterd, maar de polarisatie blijft niettemin verder woeden. Op internet circuleert een schokkend beeld dat weinig aan de verbeelding overlaat. Het toont een zwart mes op een witte achtergrond met daarbij een opvallend detail: in het handvat is duidelijk het profiel van Jaroslaw Kaczynski (65), de voorzitter van de regerende partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS), zichtbaar. Het zegt iets over het huidige politieke klimaat in Polen waarin conservatieven en liberalen elkaars bloed kunnen drinken.

Pawel Adamowicz was al meer dan twintig jaar de liberale burgemeester van Gdansk toen hij op 13 januari werd neergestoken tijdens een liefdadigheidsactie om geld in te zamelen voor zieke kinderen. De 27-jarige dader sloeg toe voor de ogen van honderden verbouwereerde mensen. Hij werd vlak na de aanval op het podium overmeesterd en opgepakt. Het ging om een man die eerder al een straf uitzat voor een bankoverval. De aanvaller wordt vervolgd voor moord, met het vermoedelijke motief van wraak. Hij vond dat hij onterecht in de gevangenis had moeten zitten en gaf de burgemeester daarvan de schuld.

Voor het liberale kamp is dit een politieke moord, voor het conservatieve kamp is dit het werk van een gek. De moord is in elk geval olie op het vuur in de toch al zo verdeelde Poolse samenleving. De haat heeft in Polen een nieuw slachtoffer geëist, zo klinkt het.

Hoe groot de onderlinge afkeer is, blijkt ook uit het feit dat de familie van de vermoorde burgemeester aangaf dat ze niet wilde dat de Poolse president Andrzej Duda afgelopen zaterdag de begrafenis zou bijwonen.

Dwa fakty. 20-05-2011 r. ABW wkroczyło do studenta Roberta Frycza z nakazem. Prowadził on stronę Antykomor. 20-01-2019 r. Wicedyrektor Muzeum Warszawy Jarosław Trybuś umieścił grafikę. To czarny nóż, w którego rękojeści ukryty był profil prezesa PiS dalej https://t.co/ywhGL9ikxj pic.twitter.com/t9mgRnJfs8 akuzator(@ akuzator) link

En dan is er nu het schandaalbeeld dat internet beroert. Veel internauten geloven dat dit een verwijzing is naar de moord op Pawel Adamowicz en een poging om de schuld in de schoenen te schuiven van Jaroslaw Kaczynski. Een plaatsvervangend directeur van het museum van Warschau deelde het beeld, net zoals een medewerker van het museum dat de opstand in Warschau herdenkt. De tekening - en het feit dat ze gedeeld werd door liberale krachten - heeft veel ophef veroorzaakt. Beide heren hebben het omstreden beeld ondertussen van hun Facebookaccount verwijderd.

De nieuwe burgemeester van de Poolse hoofdstad, die onlangs nog had voorgesteld om scholieren te onderwijzen over de gevaren van haatboodschappen, zal de plaatsvervangend directeur alvast op het matje roepen.

In de herfst zijn er parlementsverkiezingen in Polen. Komt de verzoening dan dichter bij of zal ze verder weg zijn dan ooit?

