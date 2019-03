Na de kritiek op paus Franciscus die geen handkus wil: “Gewoon kwestie van hygiëne” TT

28 maart 2019

15u16

Bron: ANP 0 Het Vaticaan heeft opgehelderd waarom paus Franciscus tijdens een audiëntie zijn hand wegtrok toen mensen zijn ring wilden kussen. “Het was gewoon een kwestie van hygiëne”, stelt een woordvoerder van de Heilige Stoel nadat beelden van het incident de wereld over waren gegaan.

In filmpjes van het voorval, die online massaal zijn bekeken, is te zien hoe mensen in het Italiaanse Loreto om beurten voor paus Franciscus knielen en proberen zijn ring te kussen. De 82-jarige kerkvorst is daar duidelijk niet van gediend en trekt herhaaldelijk zijn hand weg. Dat leidde tot hilariteit, maar ook tot kritiek. Critici verweten de paus het niet zo nauw te nemen met een kerkelijke traditie.

Franciscus had volgens zijn woordvoerder juist het beste voor met de gelovigen. Hij wilde alleen voorkomen dat hij bacteriën zou verspreiden, omdat mensen kort na elkaar voor hem knielden. De paus zou wel toestaan dat kleine groepjes mensen zijn hand of ring kussen.