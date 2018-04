Na de kritiek op automobilisten in file busongeval: zo vorm je een juiste 'reddingsbaan' op de snelweg Tommy Thijs

01 april 2018

De hulpdiensten zijn bij de reddingsactie na het busongeval in Beieren vrijdagavond niet alleen gehinderd door filmende bestuurders. Ook de wirwar van auto's in de file maakte dat brandweerwagens en ambulances maar traag tot bij de plaats van het ongeval geraakten. Nochtans zijn de regels, zeker in Duitsland, duidelijk: bij een file moet je onmiddellijk een 'Rettungsgasse' vrijmaken.

"De reddingsstrook heeft niet gewerkt zoals het zou moeten", verklaarde de politie na het ongeval met de Belgische bus waarbij de bestuurder het leven liet.

Zo'n 'reddingsstrook' is de vrije ruimte tussen twee rijstroken in een file die door de hulpdiensten gebruikt wordt om zich naar de plaats van het ongeval te begeven. Bestuurders in Duitsland, maar ook in Oostenrijk, Tsjechië en Hongarije zijn wettelijk verplicht om bij filevorming aan de kant te gaan staan. Dat niet doen, kan je hoge boetes opleveren. In Zwitserland en Slovenië is de strook niet verplicht, maar wel aangeraden.

Opensplijtende zee

Wie op de linkerrijstrook rijdt, moet bij de vorming van de reddingsstrook zo veel mogelijk naar links uitwijken, wie op de rechterrijstrook rijdt, naar rechts of op de pechstrook. Denk aan een opensplijtende zee. Op een weg met drie rijstroken moet het verkeer op de rechterrijstrook eerst naar rechts en het verkeer op de middenrijstrook schuift op naar de rechterrijstrook. De middenrijstrook doet dan dienst als reddingsstrook.

De reden dat de vorming van een reddingsstrook verplicht is, is simpelweg omdat er in het buitenland niet altijd een pechstrook aanwezig is, vertelde Maarten Matienko van mobiliteitsvereniging VAB al eerder aan onze krant. "En als die er is, is hij meestal niet breed en proper genoeg om bijvoorbeeld brandweerwagens er met hoge snelheid over te laten rijden. Bestuurders verwachten ook niet dat daar een voertuig komt aangereden. Daarom is in een aantal landen voor de duidelijkheid gekozen: een pechstrook is voor wie pech heeft, en hulpdiensten rijden door het midden. Dat is ook de enige mogelijke manier in een file op gewone wegen."

Onduidelijkheid in België

Buitenlanders zijn vaak niet op de hoogte van het fenomeen. Ook bij ons kennen weinig bestuurders de verplichting omdat de hulpdiensten hier soms net wel de pechstrook gebruiken. "Er is geen duidelijke richtlijn in België", zegt Matienko. "De wegpolitie van Antwerpen heeft het al eens uitgeprobeerd, maar het werkte volgens hen niet goed omdat bestuurders niet genoeg discipline vertoonden. Zo waren er bestuurders die gewoon achter de hulpdiensten aan reden en zo iedereen inhaalden."

Toch is VAB voorstander van de 'Rettungsgasse'. Ook motorrijders zouden baat hebben bij het systeem. Zij mogen wettelijk tussen de files doorrijden en zouden zo meer ruimte krijgen. Op termijn zullen we hoe dan ook naar het Duitse systeem moeten evolueren, voorspelt Matienko. "Al moet de Belg zijn gedrag in het verkeer dan wel gaan aanpassen."

Kakafonie

Ook mobiliteitsorganisatie Touring wil het concept van de 'reddingsbaan' in de wegcode invoeren. In de Belgische wegcode staat nu enkel geschreven dat men de weg moet vrijmaken voor voertuigen met een geactiveerde sirene. Hoe dat moet gebeuren, is echter niet duidelijk, volgens Touring met chaotische verkeerssituaties én tijdverlies tot gevolg. "Bij het naderen van een urgentievoertuig zien we een ware kakofonie ontstaan van voertuigen die niet weten welke kant uit. De urgentievoertuigen moeten heksentoeren uithalen om door de wirwar van auto's te geraken", zegt de mobiliteitsorganisatie.

De federale politie zegt bij een dringende interventie steeds te proberen "de zee te laten opengaan". "Dat lukt redelijk goed. We mogen in principe ook op de pechstrook rijden, maar onze manschappen zijn zich bewust van de risico's daarvan."

Onmiddellijk en voldoende breed

Belangrijk bij de vorming van een 'Rettungsgasse' is dat de vrije strook onmiddellijk bij file gevormd wordt. Bestuurders die niet meteen uitwijken, kunnen eens ze in de file vaststaan namelijk vaak geen kant meer op omdat ze niet meer voor- of achteruit kunnen.

De strook moet voldoende breed zijn, zodat ook brandweerwagens de ruimte krijgen om te passeren, en aangehouden worden tot de file oplost omdat je niet weet of er nog andere hulpdiensten zullen volgen.

Stap ook zeker niet uit je wagen om in het midden van de vrije strook te gaan staan.

VAB lijstte ook deze tips op over hoe je moet omgaan met prioritaire voertuigen en hoe je een reddingsstrook vormt: