Na de honderden gewonden: Chileense politie belooft betogers niet langer met rubberkogels te beschieten

Sociaal protest Chili

ADN

20 november 2019

16u37

Bron: Belga

Nadat er honderden gewonden gevallen zijn in Chili bij de gewelddadige confrontaties tussen betogers en veiligheidsdiensten, heeft de politie beloofd om zo veel mogelijk af te zien van het gebruik van rubberkogels. De munitie zal niet langer gebruikt worden bij betogingen, zegt de politie vandaag. Enkel in extreme gevallen zal de politie ze nog gebruiken, ‘als zij of burgers in levensgevaar verkeren’.