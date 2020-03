Na de dood van 12-jarig meisje in ons land: dit zijn jongste coronaslachtoffers van Europa KVE

31 maart 2020

12u46 12 Ze waren jong en zaten vol levensvreugde, maar toch zijn ze bezweken aan het coronavirus. Ook in ons land is een 12-jarig meisje gestorven. Zij is het jongste coronaslachtoffer tot nu toe in Europa. De virologen reageren dan ook erg aangeslagen. Hoe uitzonderlijk is dit en wie zijn de andere jonge slachtoffers?



De sfeer op de persconferentie was heel bedrukt. Het Crisiscentrum moest dan ook een aangrijpende en erg trieste mededeling doen. Na drie dagen koorts is een Belgisch meisje van amper twaalf jaar oud plots achteruitgegaan en gisteren overleden aan het coronavirus. De virologen reageerden erg emotioneel en aangeslagen. Volgens viroloog Steven Van Gucht had het meisje “voor zover we weten” geen onderliggende gezondheidsproblemen. Hij benadrukte dat een dergelijk overlijden zeer uitzonderlijk is. “Het herinnert ons eraan dat alle leeftijden, van tien jaar tot de hoogste leeftijd, complicaties kunnen ontwikkelen”, aldus Van Gucht. “ Waarom het soms misloopt, weten we niet. Het is belangrijk dat dit geval per geval wordt onderzocht.”Zo’n 93 procent van de overledenen in ons land is trouwens ouder dan 65 jaar. Bijna 1 op 4 is ouder dan 85 jaar.



Ook het aantal geregistreerde besmettingen is bij jongeren relatief laag. In ons land gaat het in de leeftijdscategorie van kinderen jonger dan 10 jaar om slechts 101 gevallen.



In de leeftijdscategorie tussen 10 en 19 jaar zijn er 138 besmettingen vastgesteld.



Maar toch kan het in erg uitzonderlijke gevallen soms ook bij jongeren fataal aflopen. Dit zijn de jongste slachtoffers van Europa.

Vitor (14) uit Portugal: “Rust in vrede, kampioen”

Vitor Rafael Bastos Godinho is in Portugal overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Zijn dood ging als een schokgolf door Portugal. Vitor was een sportieve kerel zonder medische voorgeschiedenis, op de huidziekte psoriasis na dan. Als zaalvoetballer viel hij zelfs af en toe in de prijzen. Hij is op 29 maart overleden.



Zijn club bracht via Facebook al een mooi eerbetoon aan de tiener. “Deze keer heb je je tegenstander niet kunnen overwinnen. We zijn allemaal kapot van het nieuws. Rust in vrede, kampioen”, klonk het.

Julie (16) uit Frankrijk: “Haar plotse overlijden is ondraaglijk”

Julie hield van dansen, zingen en iedereen aan het lachen maken. Ze droomde ervan om later evenementen te organiseren. Maar de Française zal haar dromen niet kunnen najagen. Vorige week, in de nacht van dinsdag op woensdag, is ze bezweken aan het coronavirus. Ze had geen onderliggende gezondheidsproblemen. Haar plotse dood schokte Frankrijk. Julie zal altijd zestien blijven.

Het was Jérôme Salomon, de hoogste gezondheidsfunctionaris van Frankrijk, die de dood van het 16-jarige meisje uit het departement Essonne, ten zuiden van Parijs, donderdag bekendmaakte. Ze is de jongste Franse vrouw en eerste minderjarige patiënt in Frankrijk die is bezweken aan Covid-19, de ziekte veroorzaakt door het coronavirus.

Volgens haar zus Manon hebben de artsen “alles gedaan wat ze konden” om Julie te redden, maar het heeft niet mogen zijn. Het meisje had nochtans geen onderliggende problemen. “We zullen nooit een antwoord krijgen, het is ondraaglijk”, vertelde mama Sabine.

Chloe (21) uit het Verenigd Koninkrijk: “We zijn verbijsterd na haar overlijden”

Ze was lief en goedhartig, maar een besmetting met het coronavirus is de 21-jarige Chloe Middleton fataal geworden . De jonge Britse vrouw zou geen onderliggende aandoeningen hebben gehad.

Chloe uit het High Wycombe in het graafschap Buckinghamshire wordt volgens de Britse pers verondersteld de jongste persoon in het VK te zijn die geen onderliggende gezondheidsproblemen had en toch bezweken is aan Covid-19, de ziekte veroorzaakt door het coronavirus. De jonge vrouw overleed op 21 maart.

Haar tante Emily bevestigde dat Chloe perfect gezond was en geen onderliggende aandoeningen had. “Mijn mooie, goedhartige nichtje, Chloe, is overleden aan Covid-19”, schreef ze op sociale media. “Ze had geen onderliggende gezondheidsproblemen. Mijn dierbaren gaan door een hel. We zijn verbijsterd.”

Eerder stierf in het VK al een 18-jarige jongen na een besmetting met het coronavirus, maar hij werd tevens behandeld voor “belangrijke onderliggende gezondheidsproblemen”, verklaarde professor Kiran Patel van het universitair ziekenhuis van Coventry.

