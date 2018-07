Na de dodelijke bosbranden wordt Athene geteisterd door hevige regenval JM

29 juli 2018

19u48

Bron: Belga 0 Nog geen week nadat tientallen mensen omkwamen bij de dodelijke bosbranden in Athene, krijgt de Griekse hoofdstad het alweer zwaar te verduren. Deze keer is de zware regenval van vandaag er de boosdoener. De brandweer moest verschillende straten afzetten wegens wateroverlast en werd tientallen keren opgeroepen.

In Athene heeft de hevige regenval zondag overstromingen veroorzaakt, een week nadat in de omgeving van de Griekse hoofdstad zware bosbranden tientallen dodelijke slachtoffers hadden gemaakt.

In het centrum van Athene moesten door de wateroverlast verschillende belangrijke wegen afgesloten worden, zo meldt de brandweer. De hulpdiensten werden tientallen keren opgeroepen om mensen te gaan helpen die vastzaten in hun woning of auto.

