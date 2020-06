Na de commotie over het gewapende koppel: Black Lives Matter-demonstranten drongen mogelijk hun privéstraat binnen LH

30 juni 2020

11u50

Bron: Insider, Snopes, Heavy 744 Op Twitter doken gisteren heftige beelden op van een advocatenkoppel dat tijdens een Black Lives Matter-protest in de Amerikaanse stad St. Louis (Missouri) hun wapens richtte op demonstranten. Het echtpaar zou wel degelijk een reden gehad hebben voor het wapenvertoon.



Honderden activisten waren zondag op weg naar het huis van burgemeester Lyda Krewson in St. Louis om haar ontslag te vragen nadat ze de namen en adressen had bekendgemaakt van de bewoners die hadden voorgesteld om het politiebudget te verlagen.

Het echtpaar, volgens de nieuwssite van de krant Insider de advocaten Mark en Patricia McCloskey, haalde hun wapens boven toen de demonstranten aan hun gigantische villa passeerden. De man richtte met een halfautomatisch wapen op de menigte, zijn vrouw - tevens blootsvoets - zwaaide met een klein pistool. De video ging al snel viraal op sociale media en ontlokte een storm van kritiek.

Volgens een lokale journalist, Jonathan Myerson Katz, heeft het echtpaar sowieso de wet overtreden. Die zegt dat een persoon een misdrijf begaat door “onwettig gebruik te maken van wapens” als hij of zij in aanwezigheid van een of meer personen een wapen dreigt dat gemakkelijk in staat is tot dodelijk gebruik. Ook anderen claimden meteen dat de reactie van het koppel in strijd was met de wet.

Privéstraat

Maar er doken ondertussen ook beelden op waarin volgens de makers te zien is dat de villa van het stel in een ommuurde compound, genaamd Portland Place, staat met een toegangspoort. Die is voorzien van een bord met de tekst: privéstraat, verboden toegang. Een van de betogers schermt het bord af met zijn lichaam terwijl hij de poort openhoudt. De actievoerders lijken hulp ‘van binnenuit’ te hebben gekregen want als ze het terrein oplopen, is een man in een donker pak te zien met een walkietalkie in zijn hand. Dit doet vermoeden dat het gaat om een bewaker.

Ook volgens de website Snopes verklaarden de McCloskeys aan de politie dat de demonstranten de poort hadden opengebroken om binnen te geraken. De lokale krant The St. Louis Dispatch vernam van de politie dat de menigte het koppel begon uit te schelden en te bedreigen. “Toen de slachtoffers meerdere gewapende personen observeerden, bewapenden ze zich en namen ze contact op met de politie”, aldus de krant nog. Welke wapens die demonstranten bij zich hadden, is niet bekend.

De politie heeft niet gezegd of er bewijs is dat er demonstranten met wapens op het echtpaar richtten of bedreigen uitten. Het onderzoek naar het incident loopt nog, aldus de politie nog.

Bij de regionale tv-zender KSDK gaf Mark McCloskey zijn versie van de feiten. “Alles binnen Portland Place is privé-eigendom. Binnenin is het alsof ik in mijn woonkamer ben. Er werd ons verteld dat 500 mensen kwamen opdagen aan het huis van Lyda Krewson, dat zich niet in onze straat bevindt. Maar hoeveel van hen kwamen via Portland Place? Ik weet het niet. Maar het was een grote menigte en ze waren agressief, droegen kogelvrije kleding, schreeuwden en bedreigden ons”, aldus McCloskey.

“Ze bedreigden onze levens, dat mijn huis en kantoorgebouw zou afgebrand worden, zelfs de hond werd bedreigd. Het was zo erg als het kon. Ik dacht dat het bestorming van de Bastille was, dat we dood zouden zijn en dat het huis zou worden verbrand en we er niets aan konden doen. Het was een enorme en angstaanjagende menigte.”

Tweede Amendement

De staat Missouri heeft extreem tolerante wapenwetten. Inwoners mogen er wapens dragen zonder voorafgaande controles of vergunningen. Op YouTube doken ook al filmpjes op waarin verschillende mensen uitlegden dat het koppel beroep deed op het Tweede Amendement, dat elke burger het recht geeft om vuurwapens te dragen.



