Na de blunder: Rutte bedankt Caroliene met ‘Sweet Caroline’

21 maart 2019

De Nederlandse premier Mark Rutte koos voor een wel heel opmerkelijk liedje tijdens zijn speech gisterenavond. Hij speelde ‘Sweet Caroline’ en wilde daarmee zijn assistente Caroliene in de bloemetjes zetten. Caroliene werd een dag eerder plots beroemd na een blunder van de premier. In het slotdebat op de NOS kreeg hij een black-out en riep hij op zijn assistente. De hashtag #Caroliene was dan ook snel trending bij onze noorderburen.

De Nederlanders trokken gisteren naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen.

