Na dagen van intense bombardementen op hoofdstad Nagorno-Karabach lijkt 'pauze' ingezet

06 oktober 2020

13u11

Bron: Belga 0 Na twee dagen van intense bombardementen was het dinsdagmorgen kalm in Stepanakert, de hoofdstad van de zelfbenoemde republiek Nagorno-Karabach. Dat heeft een AFP-journalist vastgesteld. Van de ene op de andere dag werden geen incidenten gemeld en 's ochtends werd er niet meer geschoten.

Waarschuwingssirenes gingen één keer in de vroege ochtenduren af, maar werden uiteindelijk niet gevolgd door een explosie.

Door gebruik te maken van deze pauze in de bombardementen kwamen enkele nog aanwezige bewoners uit hun schuilkelders om voedsel te gaan halen. Anderen gingen de schade bekijken van raketten en andere projectielen die 72 uur lang op de stad vielen.



Op sommige plaatsen is de vernietiging in het straatbeeld spectaculair, klinkt het, zoals bij het ministerie van Defensie van de onafhankelijkheidsregering. Op minstens twee plaatsen in de stad waren indrukwekkende raketten te zien, die niet geëxplodeerd waren.

Op de grote boulevard van Stepanakert bleef de schade voornamelijk beperkt tot de stukgeschoten etalages. Een paar anonieme politieauto's en militaire voertuigen reden dinsdagochtend kriskras en met hoge snelheid door de straten, alle verkeersborden negerend, zo meldt de reporter van AFP ter plaatse.