Na dagen van hevige gevechten en bombardementen: regeringstroepen van Jemen krijgen bevel om offensief op Hodeida stop te zetten IVI

14 november 2018

17u27

Bron: Belga 0 De commandanten van de Jemenitische regeringstroepen die een offensief uitvoeren op de havenstad Hodeida, hebben de opdracht gekregen om die operatie "tot nader order" stop te zetten. Dat hebben de bevelhebbers van verschillende eenheden meegedeeld.

In de Jemenitische stad Hodeida is de voorbije twee weken hevige gevochten. De regeringstroepen, die gesteund worden door de coalitie van Saudi-Arabië, zijn er de strijd aangegaan met de Houthi’s, die de controle hebben over de stad. Twee weken geleden zijn duizenden soldaten naar de havenstad gestuurd om de Houthi’s er weg te krijgen. Het leger kreeg steun van de coalitie door middel van luchtaanvallen.

Duizenden burgers zitten al meer dan een week vast in de vuurlinie. De gevechten hebben ook een ziekenhuis genaderd waar 59 kinderen liggen, van wie 25 op intensieve zorgen. Unicef waarschuwde eerder al dat de patiëntjes groot gevaar liepen.

De gevechten hebben zowel bij de Houthi’s als bij de regeringstroepen tientallen levens geëist. Hoeveel burgerslachtoffers er precies zijn geval in de voorbije twaalf dagen is voorlopig niet duidelijk.

Vredesgesprekken

Sinds maandag is de toestand in de stad weer enigszins gekalmeerd. Nu hebben de commandanten ook het bevel gekregen om het offensief voorlopig te beëindigen. Ze benadrukken wel dat ze “elke beweging van de vijand zullen beantwoorden”.

Meer uitleg over de stopzetting van de aanval wordt niet gegeven. De Verenigde Arabische Emiraten, die mee in de coalitie zitten, hebben wel duidelijk gemaakt dat ze voorstander zijn van een "zo snel mogelijke" opstart van vredesgesprekken.

Strategische stad

Hodeida is sinds 2014 in handen van de sjiitische Houthi’s, die gesteund worden door Iran. Hodeida is als havenstad echter een belangrijke plek in Jemen. Het is de toegangspoort voor 70% van de import in het land. Ook voor de hulpverlening is Hodeida cruciaal want via de haven worden humanitaire goederen geleverd. De regering wil de strategische stad dus heroveren.

Hoe is het conflict in Jemen begonnen? Wij leggen het uit in deze video.