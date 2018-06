Na Cuba, ook in China: Amerikaanse diplomaten geëvacueerd na mogelijke geluidsaanval mvdb

07 juni 2018

06u18

Bron: ANP 0 Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een aantal diplomaten uit Guangzhou in China teruggehaald na klachten over een mysterieuze aandoening, die lijkt op lichte hersenschade.

De klachten lijken op die bij een eerder voorval met een mogelijke geluidsaanval op de Amerikaanse ambassade in Cuba, liet een woordvoerder weten.

Nadat in mei al bij een medewerker van het Amerikaanse consulaat in de Zuid-Chinese stad Guangzhou lichte hersenschade was vastgesteld, had het ministerie een onderzoek bij het personeel en de familieleden ingesteld. ,,Als resultaat van de screening heeft het ministerie een aantal medewerkers voor verdere evaluatie en onderzoek naar de symptomen teruggestuurd naar de VS", aldus de woordvoerder.

The New York Times had eerder woensdag gemeld dat Buitenlandse Zaken ten minste twee Amerikanen had geëvacueerd, omdat zij ziek waren geworden van het horen van vreemde geluiden in China.

