Na coronavirus, verwoestende cycloon en ergste sprinkhanenplaag in 30 jaar: India kreunt onder hitte met temperaturen tot 50 graden KVDS

27 mei 2020

12u51

Bron: Belga, AFP, The Indian Express 10 India gaat dezer dagen gebukt onder een loden hitte. Het kwik in de hoofdstad New Delhi klom dinsdag tot 47,6°C. In de stad Churu, in de deelstaat Rajasthan, werd zelfs 50°C gemeten.

Meteorologen gaan ervan uit dat de hittegolf in het noordwesten van India - die vrijdag begon - nog zeker tot komende vrijdag aanhoudt. De 47,6°C van dinsdag is de hoogste temperatuur die in mei werd opgemeten in New Delhi sinds 18 jaar. Ook in de deelstaten Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh en Maharashtra ligt de temperatuur flink boven de normale waarden.

De hittegolf komt bovenop de pandemie van het coronavirus, een verwoestende cycloon en de ergste sprinkhanenplaag in 30 jaar die India de voorbije weken teisterden.





Supercycloon Amphan raasde vorige week over India en Bangladesh. Met windstoten tot 185 kilometer per uur was het de krachtigste in 20 jaar. Ruim drie miljoen mensen werden geëvacueerd en er vielen zeker 106 doden. Het noodweer liet een spoor van vernieling achter. Duizenden huizen werden verwoest, bruggen en wegen werden weggespoeld en het water- en elektriciteitsnetwerk raakte onderbroken.

De massale evacuaties werden bemoeilijkt door de coronapandemie, die ook India zwaar getroffen heeft. Volgens de meest recente cijfers van de Johns Hopkins University werden er al meer dan 150.000 bevestigde gevallen van Covid-19 gemeld, maar het echte aantal zou nog een pak hoger liggen. Het officiële aantal doden door het nieuwe coronavirus ligt op 4.346, wat ook een grove onderschatting zou zijn. Gevreesd wordt dat de evacuaties door de cycloon de verspreiding van het virus nog in de hand gewerkt hebben. Er wordt gevreesd voor een nieuwe humanitaire crisis, volgens de regering in Bangladesh.

Sprinkhanenplaag

Ook een recente sprinkhanenplaag veroorzaakt heel wat ellende. Het zou de ergste zijn in bijna 30 jaar en enorme zwermen woestijnsprinkhanen zouden de gewassen kaalvreten in het centrum en het westen van het land. Er zou al 50.000 hectare land vernietigd zijn, een oppervlakte van 2,5 keer de stad Antwerpen.

Locust Ataack in Jaipur 🤮 pic.twitter.com/QWHfOXasvf Akanksha🎨(@ art_lover_09) link

De overheid gaat het ongedierte met insecticiden te lijf, maar dat is haast onbegonnen werk. Er zouden acht tot tien zwermen van een vierkante kilometer groot actief zijn in delen van Rajasthan en Madhya Pradesh, zegt de Locust Warning Organisation van de Indiase overheid. Experts verwachten dat er nog meer op komst zijn in juni. Die zouden vanuit de Hoorn van Afrika (in het oosten van het continent) komen.

De sprinkhanen richtten in april ook al grote schade aan in buurland Pakistan. Een zwerm van 40 miljoen sprinkhanen kan evenveel voedsel wegwerken als 35.000 mensen, dixit de Food and Agriculture Organisation van de Verenigde Naties.

