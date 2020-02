Na coronavirus: nu ook uitbraak van zeer besmettelijke vogelgriep in China KVDS

04 februari 2020

11u53

Bron: Reuters, WHO 582 Na het coronavirus is in China nu ook een uitbraak van een “erg besmettelijke” vorm van de vogelgriep vastgesteld. Dat heeft het Chinese ministerie van Landbouw en Plattelandszaken gemeld. Het gaat om een stam van het H5N1-virus, dat ook mensen kan besmetten.

De vogelgriep werd vastgesteld op een landbouwbedrijf in Shaoyang, in de zuidelijke provincie Hunan. Het bedrijf telde 7.850 kippen, waarvan er 4.500 stierven. De autoriteiten lieten intussen al bijna 20.000 stuks pluimvee afmaken sinds de uitbraak werd vastgesteld.

Dat de stam als “erg besmettelijk” wordt beschouwd, slaat in de eerste plaats op pluimvee. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kan het virus wel overgedragen worden op de mens, maar gebeurt dat niet zo makkelijk. Doorgaans zijn menselijke patiënten in contact gekomen met dode vogels of een besmette omgeving. Er bestaat geen bewijs dat mensen besmet kunnen raken als ze het kippenvlees dat ze eten, goed koken (het virus is gevoelig voor hitte).





Wie het H5N1-virus tóch oploopt, heeft wel een aanzienlijk risico om het niet te overleven. Volgens de WHO is de sterftegraad 60 procent. Een besmetting van mens op mens komt niet vaak voor, maar mocht dat veranderen, zouden de gevolgen voor de volksgezondheid “ernstig” zijn aldus het WHO. (lees hieronder verder)

Symptomen van een infectie met H5N1 zijn hoge koorts, spierpijn, misselijkheid, hoesten en een pijnlijke keel. Maar ook buikpijn, pijn in de borst en diarree komen voor. De ziekte kan heel snel erger worden en ademhalingsproblemen veroorzaken. Patiënten moeten zo snel mogelijk naar het ziekenhuis, waar ze een antiviraal geneesmiddel toegediend krijgen.

Deze vorm van vogelgriep kwam eerder ook al voor in Europa. In 2015 was er nog een uitbraak van een lichte vorm van het virus in Frankrijk. In ons land werd de ziekte nog nooit vastgesteld.

Nieuwe tegenslag

De uitbraak van de vogelgriep in China is een nieuwe tegenslag voor het land, waar de jongste weken het coronavirus lelijk huishield in de noordelijker gelegen provincie Hubei. Er zijn al meer dan 20.000 besmettingen geteld en meer dan 425 mensen overleden.