Na Coca-Cola wil ook Pepsi producten met cannabis ontwikkelen

02 oktober 2018

18u23

Bron: Belga 8 Net als zijn grote rivaal Coca-Cola bekijkt ook Pepsi de mogelijkheden van producten gebaseerd op cannabis, maar dan zonder het psychoactieve effect. Dat heeft de financieel directeur van het concern gezegd.

"We bekijken elke groeimogelijkheid, we bewegen hemel en aarde om groei te vinden", verklaarde Hugh Johnston op de Amerikaanse nieuwszender CNBC. In die optiek "denk ik dat we ons ernstig zullen buigen" over cannabis, verklaarde hij voorts, zonder in detail te willen treden over concrete pistes.

Het agentschap Bloomberg meldde midden september dat Coca-Cola gesprekken voert met het Canadese Aurora om samen drankjes te ontwikkelen gebaseerd op cannabis. Of meer bepaald drankjes met het bestanddeel CBD, oftewel cannabidiol, dat geneeskrachtige eigenschappen wordt toegeschreven.

"We zijn de groei van CBD van dichtbij aan het opvolgen, als ingrediënt in functionele welnessdrankjes overal ter wereld", bevestigde de woordvoerder van Coca-Cola, Kent Landers. "Er is nog geen beslissing genomen, maar de markt evolueert erg snel."

Marihuana is in de Verenigde Staten een verboden softdrug, maar het medicinaal gebruik van cannabidiol wint wel aan belang. Nog verschillende andere bedrijven, zoals Corona-brouwer Constellation Brands en Guinness-maker Diageo, verkennen de mogelijkheden van de cannabismarkt. En in Zuid-Afrika lanceerde brouwerij Poison City Brewing zopas een bier met cannabis-extracten.