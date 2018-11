Na bosbranden zet Californië zich schrap voor volgende natuurdreiging: regen KVDS

21 november 2018

06u51

Bron: AP, The Washington Post 0 Als de weersvoorspelling kloppen, gaat het vandaag regenen in Californië. En hoewel dat op het eerste gezicht misschien goed nieuws lijkt voor de bestrijding van de meest verwoestende bosbranden uit de geschiedenis van de staat, houdt het ook enorme gevaren in.

Drie dagen zou de regen aanhouden en dat kan volgens de hulpdiensten inderdaad helpen om het vuur in te dammen – dat intussen voor 70 procent onder controle is – en de met rook gevulde lucht weer zuiver te maken. Maar het zou ook de zoektocht naar menselijke resten kunnen hinderen, de tentenkampen bedreigen waar slachtoffers werden ondergebracht en zelfs overstromingen en modderstromen kunnen veroorzaken in het kale landschap. Die kunnen op hun beurt wegen en infrastructuur onklaar maken, die broodnodig zijn voor het herstel van de regio.

Overstromingen

Het heeft de staat ertoe aangezet om een waarschuwing voor overstromingen af te kondigen in het centrale gedeelte van Noord-Californië. “Grote bosbranden die gevolgd worden door hevige regen, dat is zowat het ergst denkbare scenario”, aldus brandweerman Chris Pappas uit Paradise.





Hulpdiensten proberen zo snel mogelijk maatregelen te nemen om de risico’s te beperken. Zo is de weg tussen Oroville en Paradise besproeid met een groene, plakkerige substantie, een techniek om de grond op zijn plaats te houden. Rioolbuizen en –roosters worden proper gemaakt door er al het vuil en puin uit te zuigen en overal worden zandzakjes aangedragen. (lees hieronder verder)

De regen is ook een bedreiging voor het identificeren van de slachtoffers van de bosbranden. De dodentol is intussen gestegen tot 81 mensen en er is nog altijd een 700-tal mensen vermist. “De identificatie is een methodisch proces”, aldus hulpverlener Jim Mackensen. “We gaan van huis naar huis en zoeken op plaatsen waar mensen zich verscholen kunnen hebben. Door de hitte blijft er van de lichamen niet veel meer over dan beenderen en as. Als het gaat regenen wordt het een pak moeilijker om te zien wat menselijke resten zijn. Het wordt één grote brij. Om nog maar te zwijgen van modderstromen, die slachtoffers kunnen verplaatsen of verbergen.”

Tentenkampen

In de tentenkampen in de buurt van het zwaar getroffen Paradise maken ze zich intussen ook klaar voor de regen. Vrijwilligers verzamelen er houten paletten om de tenten op te zetten zodat ze een beetje van de grond staan. Want het belooft er een grote modderpoel te worden.