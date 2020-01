Na bosbranden en overstromingen: hagelstorm trekt spoor van vernieling in Australië KVDS

20 januari 2020

09u23

Bron: Belga, News.com.au 0 De ellende is nog lang niet voorbij aan de oostkust van Australië. Terwijl de brandweer er nog altijd met man en macht strijdt tegen de aanhoudende bosbranden, veroorzaakt noodweer flink wat overlast. Nadat vorige week de hemelsluizen opengingen en overstromingen veroorzaakten, trekt nu een hagelstorm over het land. Met een spoor van vernieling tot gevolg.

Maandagmiddag - de nacht van zondag op maandag in België – had hoofdstad Canberra 15 minuten lang af te rekenen met zware wind en hagel. In Melbourne regende het hagelstenen ter grootte van golfballen. Op sociale media worden beelden gedeeld van witte wegen en indrukwekkende schade aan gebouwen en wagens. Ruim 1.000 gezinnen kwamen zonder stroom te zitten. De hulpdiensten kregen meer dan 1.500 oproepen en er zouden zeker twee mensen lichtgewond geraakt zijn. (lees hieronder verder)

Pretty much every car in my neighbourhood looks like this. pic.twitter.com/e4aamWfgs1 Tom Lowrey(@ tomlowrey) link

Hail at the National Film and Sound Archive HQ in Acton, Canberra 'punctured the roof like bullets'. @canberratimes pic.twitter.com/qIq1zqeIzq Tim the Yowie Man(@ TimYowie) link

Het Australische Bureau voor Meteorologie (BoM) verspreidde al een nieuwe “waarschuwing voor zwaar onweer” en waarschuwt voor hevige wind, hagel en zware regenval in grote delen van New South Wales, het zuiden van Queensland en vele gebieden in Victoria. Er is ook opnieuw een risico op overstromingen.





Vorige week al viel er veel regen in drie door de zware bosbranden getroffen staten, wat enige verlichting bracht voor de uitgeputte brandweerlui die al sinds september vechten tegen het vuur. Maar in Queensland werden veel snelwegen afgesloten en moesten mensen tijdens het weekend worden geëvacueerd vanwege overstromingen. In één nacht tijd viel er drie keer zo veel regen als anders in een hele maand. (lees hieronder verder)

Op sociale media zijn ook beelden te zien van zware zandstormen, die in Dubbo een snelheid van meer dan 100 kilometer per uur bereikten.

Intussen waarschuwen de Australische autoriteiten ook nog steeds voor vuur in grote delen van het oosten van het land. Ongeveer 68 bosbranden branden nog in de staat New South Wales, terwijl in Victoria nog op 27 plaatsen het vuur woedt. Geen van die branden kreeg echter nog het alarmniveau mee.

Sinds september zijn bij de branden in het land al minstens 29 mensen omgekomen. Meer dan 12 miljoen hectare land ging in de vlammen op.

