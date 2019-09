Na bijna twee maanden laat Iran zeven bemanningsleden van Britse olietanker vrij AW

04 september 2019

17u12

Bron: Belga 0 Iran heeft zeven van de 23 bemanningsleden van een in beslag genomen Britse olietanker vrijgelaten. Dat maakt het ministerie van Buitenlandse Zaken in Teheran bekend. Het schip werd bijna twee maanden geleden, op 19 juli in beslag genomen.

Hoewel het schip ingegaan is tegen de plaatselijke regelgeving, hebben de autoriteiten "geen probleem met de kapitein en de bemanning", zei woordvoerder Abbas Moessavi volgens het officiële persbureau Isna.



Hij vertelde dat de kapitein van de Stena Impero zeven bemanningsleden heeft uitgekozen die vrij mochten komen. Ze komen uit India, Rusland en Letland. "Ze zijn vrij en kunnen naar hun land terugkeren", zei de woordvoerder eerder. Wat de tanker zelf betreft, daarover zal een rechtbank in de havenstad Bandar Abbas een beslissing nemen, aldus Moessavi.



Iran maakte zich op 19 juli in de Straat van Hormuz meester over de olietanker. De actie maakt deel uit van een grote opleving van de spanningen tussen Iran enerzijds en de VS en Groot-Brittannië anderzijds.



De in Zweden gevestigde operator van het schip heeft de vrijlating van de zeven reeds verwelkomd.

Bekijk hier de indrukwekkende inbeslagname van de Stena Impero:

Lees ook: Gibraltar geeft Iraanse supertanker Grace 1 terug vrij

Meer over Iran

Abbas Moessavi