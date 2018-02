Na bijna 3 jaar eindelijk hevige regenval in Kaapstad: vreugde onder de inwoners Jolien Meremans

10 februari 2018

16u51

Bron: BBC 0 Na een lange periode van droogte werd de Zuid-Afrikaanse hoofdstad Kaapstad gisteren opgefrist door een regenval van 8 mm. De stad heeft drie jaar lang nauwelijks regen gekend, dus gisteravond kwam als geroepen voor de inwoners. Door de regenval wordt de “Day Zero” met een maand uitgesteld.

Kaapstad werd vrijdagavond verrast door een regenval van 8 mm. De stad kent al enkele jaren grote droogte. De regen kwam dus als geroepen, maar kon geen oplossing bieden voor het ernstige probleem.

Na een droogte van drie jaar was de regenval in Kaapstad een uitgekomen droom voor vele inwoners. Toen de voorspellingen waar bleken te zijn en er regen uit de hemel viel, verheugden de inwoners van Kaapstad in Zuid-Afrika zich, bedankten God en stonden buiten om het water op hun huid te voelen.

Er is een zeer reële kans dat Kaapstad gewoon zonder water dreigt te raken. Daarom hebben de bewoners van de stad ordes gekregen om het water zo zorgvuldig mogelijk te benutten om te voorkomen dat de kranen van de stad drooglopen.

In januari toomden de lokale autoriteiten de watertoegang van bewoners dan ook in tot 50 liter per dag. Dat is genoeg voor een heel korte douche en slechts één doorspoeling van het toilet.

Jammer genoeg is het voor bewoners onwaarschijnlijk dat de douche de waterproblemen van de stad oplost. Wel wordt de “Day Zero” met een maand verplaatst. Dat is de dag waarop de kranen worden uitgeschakeld voor privéwoningen en bewoners naar verzamelpunten voor gerantsoeneerd water moeten gaan om hun watervoorraden in te slaan.

“Day Zero” zal –op voorwaarde dat er onvoldoende regen valt- van start gaan op 11 mei

This sound of rain in Cape Town is absolutely magnificent. #DefeatDayZero Palesa Morudu(@ palesa_morudu) link