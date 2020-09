Na Berlusconi (83) ook 53 jaar jongere vriendin en twee van zijn kinderen besmet met coronavirus SVM

03 september 2020

18u45

Bron: Belga 1 De vriendin van de voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi en twee van zijn vijf kinderen hebben positief getest op het coronavirus. Dat melden Italiaanse media. Eerder was het coronavirus ook al vastgesteld bij Berlusconi (83) zelf.

De kinderen Luigi (31) en Eleonora (36) zitten thuis in isolatie, net als Marta Fascina (30). De vriendin van Berlusconi is maar liefst 53 jaar jonger. Fascina is bij Berlusconi in zijn villa in Arcore in de buurt van Milaan. Luigi en Eleonora verblijven in Sardinië.

Gisteren raakte via een woordvoerder van zijn partij Forza Italia bekend dat Berlusconi besmet is. De politicus zou geen symptomen vertonen. De voormalige premier zou naar verluidt besmet zijn geraakt in zijn vakantieresort in Sardinië.

