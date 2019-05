Na Anuna ontmoet Raoni nu ook de Paus Redactie

27 mei 2019

21u58

Bron: AP 0

De indianenchef Raoni Metuktire ontmoette vandaag Paus Franciscus. Het oude Kayapo stamhoofd is in Europa om mensen bewust te maken van de situatie en om steun te vragen en mee te strijden tegen de ontbossing. Raoni had nog een cadeau bij voor de Paus. Het stamhoofd gaf Franciscus een grote foto van het Amazoneregenwoudwoud.