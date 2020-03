Na alle speculaties: “Paus Franciscus niet besmet met nieuwe coronavirus” ADN

03 maart 2020

08u24

Bron: ANP 0 Paus Franciscus is niet besmet met het nieuwe coronavirus. Dat meldt de Italiaanse krant Il Messaggero. Dat zou een einde maken aan alle speculaties rondom het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk.

De 83-jarige paus voelde zich de laatste dagen niet fit en was verkouden, waarna de speculaties op gang kwamen dat hij misschien besmet zou zijn met het virus. Het Vaticaan zelf, dat de geruchten eerder wegwuifde, heeft nog niet gereageerd op het nieuws.

Vanwege zijn verkoudheid moest de Argentijnse kerkleider onder meer voor het eerst de traditionele zesdaagse vastenretraite afzeggen. Dat kondigde hij zondag aan tijdens de mis op het Sint-Pietersplein, waar hij hoestend en proestend de menigte toesprak.



Italië is in Europa het zwaarst getroffen land door het nieuwe coronavirus. Zeker 52 mensen stierven aan de gevolgen en meer dan 2000 raakten besmet, met name in de noordelijke regio Lombardije.

