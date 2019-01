Na alle sneeuwellende is de zon terug in Oostenrijk en dat levert prachtige beelden op KVDS DVDE

17 januari 2019

16u06 0 Nadat er de voorbije weken een recordhoeveelheid sneeuw viel in heel wat delen van Oostenrijk, met de nodige ellende tot gevolg, is de zon er eindelijk weer doorgebroken. En dat levert prachtige plaatjes op. Geniet mee.

De sneeuwchaos maakte dat de kortetermijnboekingen voor Oostenrijk een klap kregen, maar de langere termijn is veelbelovend. De boekingen voor februari maart en april blijken vlot binnen te lopen, zo klinkt het. Sneeuw zal er alvast niet te kort zijn.

Topbestemming

Volgens Sunweb is een van de topbestemmingen Hochfilzen, een dorp op een hoogte van 1.000 meter in Tirol, op de grens met deelstaat Salzburg. Daar viel maandag nog 11 centimeter bij.

Nog enkele cijfers: in 15 dagen viel er 451 centimeter sneeuw in Hochfilzen, 283 centimeter in Seefeld, 240 centimeter in Abtenau en 270 centimeter in Bad Mitterndorf.