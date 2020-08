Na alle ophef: Amerikaanse postdienst lanceert website over stemmen per brief KVDS

22 augustus 2020

14u21

Bron: Belga 1 Middenin de politieke strijd over de rol van de Amerikaanse postdienst USPS (United States Postal Service) bij de komende presidentsverkiezingen, heeft het bedrijf een uitgebreide website gelanceerd met informatie over stemmen per brief. Het raadt kiezers onder meer aan om hun ingevulde stembiljet minstens een week voor de deadline in hun staat op de bus te doen.

"Het Amerikaanse publiek kan op ons vertrouwen om onze rol in het verkiezingsproces te vervullen", luidt het op de site. "We hebben robuuste en geteste procedures om stembrieven op de juiste manier en op tijd te behandelen.”

Financiële injectie

De website richt zich op binnen- en buitenlandse kiezers én op verkiezingsofficials. De post laat ook weten dat een partijoverschrijdende commissie de rol van het bedrijf bij het stemmen per brief actief zal opvolgen.





De bezorgdheid of USPS zijn rol bij de presidentsverkiezingen in november aankan nu er bespaard wordt bij het bedrijf, is zaterdag ook een thema in het Huis van Afgevaardigden. Het door de Democraten beheerste Huis onderbreekt daarvoor speciaal zijn zomerpauze. De parlementsleden zullen zich buigen over een wet die USPS verbiedt om wijzigingen door te voeren aan de manier van werken en dienstverlening die het bedrijf begin dit jaar leverde. Er is ook sprake van een financiële injectie van 25 miljard dollar in het bedrijf.

De wet moet nadien nog goedgekeurd worden door de Senaat - waar de Republikeinen in de meerderheid zijn - en worden ondertekend door president Donald Trump. Die zei al meermaals dat er bij stemmen per brief meer kans op fraude zou zijn, iets wat overigens nog nooit is aangetoond.

De topman van United States Postal Service, Louis DeJoy, verzekerde vrijdag nog dat elke stem die per brief wordt uitgebracht voor de presidentsverkiezingen in november, zal worden bezorgd.

