Na afgelasting klimaattop in Chili, moet Greta Thunberg in Madrid geraken: “Ik ben de halve wereld rondgereisd, in de verkeerde richting” KVE

01 november 2019

18u34

Bron: Twitter, Die Welt 2 Niet alleen Anuna De Wever zit met de handen in het haar. Ook Greta Thunberg stelt na de afgelasting van de internationale klimaattop in Chili vast dat ze “de halve wereld is rondgereisd, maar dan in de verkeerde richting”. Het Zweedse klimaatmeisje zoekt nu hulp om de Atlantische Oceaan opnieuw over te steken zodat ze de conferentie in Madrid kan bijwonen.

Spanje in plaats van Chili: de Verenigde Naties hebben bevestigd dat de COP 25 internationale klimaatconferentie zal plaatsvinden in Madrid, van 2 tot 13 december. Spanje had voorgesteld om de top in Madrid te organiseren, nadat Chili eerder deze week de top had geannuleerd vanwege het aanhoudend sociaal protest in het land.

Terwijl Anuna De Wever samen met 35 andere klimaatactivisten het nieuws vernam op zee, was Greta Thunberg al enkele weken geleden per zeilboot aangekomen op het Amerikaanse continent. Vliegen wil ze immers niet omdat dit schadelijk is voor het milieu.

I’m so sorry I’ll not be able to visit South and Central America this time, I was so looking forward to this. But this is of course not about me, my experiences or where I wish to travel. We’re in a climate and ecological emergency.

I send my support to the people in Chile. Greta Thunberg(@ GretaThunberg) link

Maar nu de klimaattop officieel is verplaatst, zoekt ze hulp. “Ik moet een mogelijkheid vinden om de Atlantische Oceaan in november over te steken. Als iemand mij kan helpen met een transportmiddel, zal ik erg dankbaar zijn”, schrijft ze op Twitter. Ze had zich nochtans verheugd op een bezoek aan Centraal- en Zuid-Amerika. “Maar het gaat hier niet over mij, mijn ervaringen of reiswensen. Ik steun de mensen in Chili.”

Anuna De Wever van haar kant zeilt ondertussen verder naar Recife in Brazilië. Daar zullen de jongeren lokale stammen bezoeken, net als afgebrande stukken woud. Ze hebben er ook een gesprek met indianenchef Raoni Metuktire. Het is vooralsnog onduidelijk of Anuna de top in Madrid alsnog zal proberen bij te wonen.

Bekijk ook: ‘Brute pech voor Anuna: klimaattop in Chili gaat niet door’