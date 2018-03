Na affaire met sjoemeldiesels bij Audi: meer auto's teruggeroepen TTR

09 maart 2018

Bron: ANP 0 Er zullen meer auto's terug naar de garage worden geroepen in de nasleep van de affaire met sjoemeldiesels. Dat zei Audi-topman Rupert Stadler tijdens een bijeenkomst. De Duitse toezichthouder is nog altijd bezig met diepgravend onderzoek naar de kwestie rondom Volkswagen. Voor ruim 200.000 voertuigen staan nog tests op de rol.

Audi is onderdeel van Volkswagen. Die automaker meldde vorig jaar dat bij circa 850.000 auto's met een zes- of achtcilindermotor mogelijk sprake was van gesjoemel met de uitstootwaarden. Tot nog toe zijn zes onrechtmatigheden ontdekt. Dit betreft circa 156.000 auto's.

De reparatiekosten vallen voor de Audi's die terug naar de garage moeten, relatief mee. Het is vooral de imagoschade die Stadler dwarszit, omdat het er op kan lijken dat de automaker zijn zaakjes nog niet op orde heeft. Dit speelt mogelijk concurrenten BMW en Mercedes-Benz in de kaart.