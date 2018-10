Na acht jaar cel is medeoprichter van taliban terug op vrije voeten AW

25 oktober 2018

17u52

Bron: Al Jazeera 0 Een van de kopstukken van de Afghaanse taliban is terug op vrije voeten. Mullah Abdul Ghani Baradar is medeoprichter van de talibanbeweging en werd tot nu toe in Pakistan vastgehouden. Deze week stemde de regering in met zijn vrijlating in het kader van vredesonderhandelingen.

In 2010 werd Baradar gearresteerd door de Pakistaanse geheime dienst (ISI) en de Amerikaanse CIA, acht jaar later wordt hij vrijgelaten als gevolg van de vredesonderhandelingen met de taliban. Afghanistan hoopt immers dat ze de islamitische beweging mee aan de onderhandelingstafel krijgen indien ze enkele toegevingen doen. Dat alles om een einde te maken aan de guerrilla die al jaren woedt in zowel Afghanistan als Pakistan. Na de val van het regime vluchtten vele leden van de fundamentalistische beweging immers naar buurland Pakistan.



Internationale inmenging

Ook Qatar vroeg, net zoals Afghanistan, om de vrijlating van Baradar. In Qatar is een soort politieke ambassade van de taliban gevestigd waardoor zij ook betrokken zijn bij het conflict. Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, minister van Buitenlandse Zaken in Qatar, bezocht de Pakistaanse premier vorige week en zou toen gevraagd hebben om het voormalig lid van de taliban vrij te laten.

Ook de Verenigde Staten zouden verzocht hebben om de man vrij te laten om zo de vredesonderhandelingen te vergemakkelijken. Daarbij speelt de timing een grote rol. De onderhandelingen zouden een cruciaal punt bereikt hebben en de vrijlating van zo’n belangrijk figuur levert misschien resultaat op. Althans dat hoopt men.

Vier oprichters

Abdul Ghani Baradar is een van de vier mannen, waaronder met Mohammed Omar, die de taliban in 1994 oprichtten. Hij vulde tal van belangrijke sleutelposities in toen de taliban het voor het zeggen had in Afghanistan (1996-2001). Na de val van het regime vluchtte hij, net zoals vele anderen, naar Pakistan. Daar wisten geheime diensten hem te vatten.



“Baradar is een zeer ervaren militaire strateeg. Hij speelde een aanzienlijke rol in de opstand van enkele jaren geleden”, waarschuwen experts. De strateeg zou terug herenigd zijn met zijn familie in Afghanistan. Wat hij vervolgens zal doen, is voorlopig een mysterie.