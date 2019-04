Na 45 jaar spoor naar de dader: verdachte opgepakt voor dubbele moord uit 1973 Redactie

10 april 2019

11u08

Bron: CNN, The New York Times 0 Een cold case uit 1973 lijkt na jaren speurwerk dan toch nog opgelost te geraken. Twee meisjes uit Pittsburgh werden in de zomer van 1973 op gruwelijke wijze vermoord toen ze op vakantie waren in Virginia Beach. Van de dader was geen spoor. Nu, 45 jaar later, is er eindelijk een verdachte opgepakt.

Twee jonge vrouwen Janice Pietropola en Lynn Seethaler, beide 19 jaar toen, waren in juni 1973 op vakantie in Virginia Beach. Op hun laatste vakantieavond werden de twee vermoord in het motel waar ze verbleven. Iemand van het personeel vond hen de dag nadien toen ze niet kwamen uitchecken. De twee gingen tijdens hun vakantie op date met een aantal mannen maar of de dader één van hen was, was nooit duidelijk.

Op gruwelijke wijze vermoord

Janice had drie kogels in de rechterkant van haar gezicht, was gewurgd en verkracht. Ook Lynn werd gewurgd en had verschillende schotwonden. De dader sneed ook haar keel over. Van de dader zelf was geen spoor. De politie koppelde de dubbele moord wel aan een aantal andere moorden op jonge blanke vrouwen die in dezelfde regio gebeurden . Ze gingen ervanuit dat het om een seriemoordenaar ging. De speurders konden echter nooit bewijzen dat de moorden effectief iets met elkaar te maken hadden.

Een spoor naar de dader

Er werden DNA-stalen van op de plaats delict bezorgd aan de FBI. De DNA testen waren in die tijd niet te vergelijken met hoe ze vandaag de dag gebeuren. De huidige technologie leidde de speurders naar een verdachte. Ernest Broadnax, een man uit New York, werd gisteren opgepakt. Zijn DNA werd gelinkt aan het bewijsmateriaal dat toen gevonden werd.

De man is ondertussen 80 jaar en heeft al wat misdaden op zijn strafblad staan. Zo kwam hij in 2013 nog vrij uit de gevangenis nadat hij een straf uitzat voor mishandeling. Zijn buren beschrijven hem de laatste jaren als een vriendelijke en rustige man. Hij wordt nu beschuldigd van dubbele moord en verkrachting.