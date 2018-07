Na 45 jaar celstraffen voor martelmoord op Chileense volkszanger Raluca Peca

04 juli 2018

11u45

Bron: Reuters 0 Na 45 jaar zijn acht gepensioneerde Chileense militairen gisteren veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf voor de gruwelijke moord op de Chileense volkszanger Victor Jara (40). Die kwam om het leven vijf dagen na de staatsgreep van 11 september 1973, waarbij generaal Augusto Pinochet (1915-2006) aan de macht kwam.

De acht veroordeelden vliegen 15 jaar de cel in voor de moorden op Jara en een voormalige gevangenisdirecteur. Een negende dader krijgt vijf jaar gevangenisstraf voor zijn rol in het toedekken van de moorden.

Jara (1923-1973) was een populaire zanger, theaterregisseur, professor en politieke activist die de socialistische regering van Salvador Allende (1908-1973) steunde. De linkse president overleefde de coup niet. De muziek en de dood van Jara inspireerde eerbetuigingen van artiesten zoals onder meer Bruce Springsteen, the Clash en U2.

Doorzeefd met 44 kogels

De zanger werd samen met zijn studenten, collega's en andere linkse figuren vastgehouden in een Chileens voetbalstadion, dat inmiddels naar hem is vernoemd. Volgens de gevangenen die de opsluiting wel overleefden, werden Jara's handen verpletterd met de kolf van een geweer en werd hij in elkaar geslagen. Zijn lichaam, doorzeefd met 44 kogels, werd drie dagen na zijn verdwijning ontdekt in de buurt van een begraafplaats.

Zijn familie, waaronder zijn Britse vrouw en ballerina, Joan, en zijn dochter Amanda, hielden een jarenlange campagne om de schuldigen te straffen. Het lichaam van de zanger werd in 2009 opgegraven voor een volledige autopsie en daarna herbegraven tijdens een driedaagse herdenking.

Een rechtbank in Florida achtte in 2016 een andere ex-militair, Pedro Barrientos, schuldig aan de gijzeling en de moord. Hij dreigt vanuit zijn huidige woonplaats uitgeleverd te worden aan zijn geboorteland. Hij moet ook 28 miljoen dollar schadevergoeding betalen aan de familie van Jara. De zaak tegen Barrientos werd aangespannen door het Center for Justice and Accountability, een Amerikaanse organisatie van mensenrechtenactivisten, namens de vrouw van Jara, zijn dochter en stiefdochter.

Tijdens de dictatuur van Pinochet, van 1973 tot 1990, werden naar schatting 3.200 mensen vermoord.

