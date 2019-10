Na 44 zwangerschappen mag ‘meest vruchtbare vrouw van Oeganda’ van artsen geen kinderen meer krijgen Joeri Vlemings

17 oktober 2019

16u36

Bron: Reuters, The Sun, The Mirror 6 Mariam Nabatanzi is een Oegandese van veertig die van de artsen geen kinderen meer mag krijgen. Nabatanzi had op haar 36ste al 44 baby’s op de wereld gezet. Maar haar baarmoeder is nu “geknipt”, waardoor het nu echt bij die 44 zal blijven.

Mariam Nabatanzi wordt in Oeganda - een land met een gemiddeld vruchtbaarheidscijfer van 5,6 kinderen per inwoonster - de “meest vruchtbare vrouw” genoemd. Over heel de wereld genomen ligt het gemiddelde op 2,4 kinderen per vrouw. Mariam Nabatanzi is dan ook genetisch voorbestemd om makkelijk zwanger te worden. Ze zou “ongewoon grote eierstokken” hebben. Volgens gynaecoloog Charles Kiggundu “komen er per cyclus verscheidene eicellen vrij” bij Mariam, “waardoor de kans op meerlingen aanzienlijk toeneemt”. ‘De pil’ nemen werd haar afgeraden wegens gezondheidsrisico’s.

Al op haar twaalfde werd Mariam Nabatanzi uitgehuwelijkt aan een veertigjarige man. Een jaar later beviel de toen amper dertienjarige Mariam van haar eerste tweeling. Er zouden nog vijf tweelingen volgen, én ook nog eens vier drielingen en vijf vierlingen. Opgeteld dus 44 kindjes, van wie er helaas zes overleden. Ook bij haar laatste zwangerschap drie jaar geleden traden er complicaties op. Een van de twee kindjes van haar zesde tweeling stierf toen.

Nu bijna vier jaar geleden liet haar echtgenoot de moeder met haar 38 kinderen zitten. Ze moest het alleen rooien en kwam zo in de armoede terecht. De naam van haar man is sindsdien een vloek geworden. Mariam woont met haar kroost tussen de koffieplantages, op 50 km ten noorden van Kampala, in vier schamele huisjes. Ze deed alle soorten jobs om aan geld te geraken: van kapster over het brouwen van gin tot het verkopen van geneeskundige kruiden. Maar het is lastig om de eindjes aan elkaar te knopen. Haar oudste zoon, Ivan Kibuka (23), moest van de middelbare school af omdat er geen geld voor was.

Mariam wenste al van in haar jonge jaren een groot gezin. Een tragedie lag aan de basis. Drie dagen na haar geboorte trapte haar mama het af: ze liet Mariams vader en hun zes kinderen achter. De vader hertrouwde, maar Mariams stiefmoeder vermengde geplet glas in het eten van de kinderen om ze te vergiftigen. Zelf was Mariam toen op bezoek bij een familielid, maar haar vijf broers en zussen overleden allemaal. Mariam was toen zeven. Daarom wou ze zelf zes kinderen, om het kapotgemaakte gezin waarin ze opgroeide opnieuw samen te stellen. Het werden er veel meer.

38 monden voeden, dat betekent op een normale dag: 25 kilogram bloem. Vis of vlees zijn een zeldzame luxe. Het enige wat Mariam voor haar kinderen wenst, is geluk. Zelf heeft ze dat nooit gekend.