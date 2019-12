Na 38 jaar doorbraak in brute moord op Linda (31): footballcoach van haar zoon aangehouden



mvdb

21 december 2019

00u17

Bron: Tampa Bay Times 0 De moord en verkrachting op de Amerikaanse Linda Patterson Slaten (31), een mama van twee kinderen uit Lakeland (Florida), raakt na 38 jaar alsnog opgelost. De nu 58-jarige Joseph Clinton Mills is aangeklaagd voor moord, seksueel misbruik en inbraak. Hij zit sinds een week in voorhechtenis, meldt de Tampa Bay Times. Door nieuw DNA-onderzoek kwam de coldcase in een stroomversnelling.

De vrouw werd in de ochtend van 4 september 1981 vermoord aangetroffen in haar appartement. Ze lag op bed en bleek gewurgd met een kleerhanger. De dader had haar kleren losgerukt. Het lichaam vertoonde duidelijke sporen van seksueel misbruik. Speurders konden geen sporen van een worsteling in de kamer vinden. Een van de ramen bleek niet gesloten, het vliegenraam ontbrak. Linda’s zonen Jeffery en Timothy, toen respectievelijk 15 en 12, lagen te slapen en hadden volgens politieverslagen niets abnormaals opgemerkt. Het driekoppig gezin was nog maar recent naar het appartement verhuisd.

De patholoog-anatoom vond bij de autopsie naast spermasporen ook bruikbaar dna-materaal bij de vaginale afscheiding. Het leverde geen match op met de databases van de politie. DNA-onderzoek stond toen nog in zijn kinderschoenen.

Linda’s oudste zoon Jeffery speelde american football en trainde meerdere keren per week op school. Eens thuisgekomen, constateerde hij dat zijn moeder amper eten in huis had. Hij fietste vervolgens naar zijn grootouders waar hij te eten kreeg. Zij brachten hem later die avond rond 21.30 uur terug naar het appartement. Mama Linda bleek niet aanwezig. Zij en Timothy waren op bezoek bij de buren om daar wat spelletjes kaart te spelen, zo stond te lezen in een achtergelaten briefje. Ze keerden rond 23 uur huiswaarts. Jeffery zag zijn moeder rond middernacht nog afwassen en ging hierna slapen.

‘Joe’

Ook Timothy speelde american football. Zijn 20-jarige coach genaamd ‘Joe’ kwam hem thuis met de auto ophalen en bracht hem nadien terug. De twaalfjarige at hierna avondeten en ging met Linda langs de buren. Ze keerden na enkele spelletjes kaart terug, waarna Timothy ging slapen.

Speurders ondervroegen coach ‘Joe’ drie dagen na de moord. De man die voluit Joseph Clinton Mills heette, verklaarde Linda eenmaal te hebben gezien. Hij was Timothy thuis gaan ophalen omdat deze geen vervoer had. Ook twee dagen eerder had de twintiger de jongen al naar de training gebracht. Mills zette Timothy om 20.30 uur af. Linda bedankte hem, waarop de coach afscheid nam en wegreed, zei hij. Er kwam geen verdachte in beeld, waardoor de zaak stilaan afgleed tot een coldcase.

Genetische genealogie

De politie van Orlando contacteerde in november vorig jaar hun collega’s in Lakeland met de vraag of ze geïnteresseerd waren om DNA-materiaal van de zaak Linda Patterson Slaten over te maken aan Parabon Nanolabs, een privaat uitgebaat lab in de staat Virgina dat zich specialiseert in genetische genealogie, een discipline die DNA-gegevens koppelt aan afstamming. Het korps stemde ermee in, waarna het nieuwe onderzoek van start ging.

Het lab wees in het uit juni daterende verslag Mills aan als meest voor de hand liggende verdachte. De man bleek nog steeds in Lakeland te wonen. Speurders begonnen in ‘t geniep zijn afval in beslag te nemen in de hoop om zo op een bruikbaar spoor te stuiten. Twee wattenstaafjes, een plastic lepel en twee plakkers voor stomazakken kregen nader DNA-onderzoek. Mills was op een facebookfoto uit 2013 effectief te zien met een stomazak. Het DNA op de bevestigingsplakkers bleek overeen te komen met het DNA-spoor in het vaginale vocht.

Ook inzake vingerafdrukken hangt Mills. De afdrukken die gevonden zijn op het niet gesloten raam in de slaapkamer, komen overeen met de vingerafdrukken die hij moest laten afnemen na een niet-gerelateerde arrestatie van begin 1984.