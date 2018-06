Na 27 jaar conflict haalt Griekenland slag thuis: Macedonië krijgt nieuwe naam kg

12 juni 2018

19u29

De Griekse premier Alexis Tsipras en zijn Macedonische ambtgenoot Zoran Zaev zijn tot een compromis gekomen omtrent de naam van Macedonië. Dat maakte Tsipras vandaag bekend.

Volgens Zaev luidt de naam "Republiek Noord-Macedonië" alias "Severna Makedonija" in het Macedonisch. De Griekse premier Alexis Tsipras bevestigde dit.

"Wij hebben een akkoord, een goed akkoord dat aan alle door Griekenland gestelde voorwaarden beantwoordt", zei Tsipras tegenover de Griekse staatstelevisie. "Ik ben zeer gelukkig."

Er komt in de vroegere Joegoslavische deelrepubliek een referendum omtrent de nieuwe naam, kondigde Zaev aan. Ook het parlement moet nog instemmen.

Voormalige republiek van Joegoslavië

Griekenland was er niet over te spreken dat Macedonië als voormalige republiek van Joegoslavië bij zijn onafhankelijkheid in 1991 dezelfde naam aannam als een noordelijke Griekse provincie.

Er liepen al maanden onderhandelingen onder auspiciën van de Verenigde Naties. De naamskwestie stond ook een toetrede van de vroegere Joegoslavische deelrepubliek tot de Europese Unie en de NAVO in de weg.

Als tegenprestatie voor de naamsverandering zal Athene die blokkeringen opheffen, meldde de Griekse staatstelevisie op gezag van regeringskringen. De Macedonische premier verwacht dat de NAVO-top van 12 juli het land zal uitnodigen de dertigste lidstaat te worden.