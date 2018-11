Na 26 jaar staat verdachte (48) terecht voor dood en verkrachting scholiere Milica (19): "Ik had seksuele relatie met haar” Openbaar Ministerie: “Volstrekt ongeloofwaardig” SVZ

Na 26 jaar staat de 48-jarige Hüseyin A. vandaag in Nederland terecht voor het verkrachten en doden van de 19-jarige scholiere Milica van Doorn in 1992. De man verklaarde aan het begin van het proces onschuldig te zijn. Hij zegt dat hij destijds een seksuele relatie had met Van Doorn. Dat zou verklaren dat zijn sperma in het lichaam van de jonge vrouw is gevonden. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is het verhaal van A. volstrekt ongeloofwaardig.

Milica van Doorn werd ruim 26 jaar geleden gewelddadig gedood in haar woonplaats Zaandam, een stad nabij Amsterdam, in de nacht van 7 op 8 juni 1992. Ze was die avond naar een verjaardag geweest, maar miste de laatste bus naar huis. Haar lichaam werd gevonden in de vijver van een kerk in Zaandam, niet ver bij de bushalte vandaan. Ze bleek met messteken om het leven gebracht. De zaak bleef onopgelost. Ook inspanningen van een coldcaseteam, actief vanaf 2003, leidde niet tot een doorbraak. Vorig jaar leidde een DNA-verwantschapsonderzoek de politie naar A.



De politie beschikte over een spermaspoor en vroeg 133 mannen met een Turkse achtergrond in Zaandam vrijwillig mee te werken aan een DNA-verwantschapsonderzoek. Getuigen hadden destijds verklaard dat ze een man met een Turks uiterlijk hadden zien fietsen bij de plek waar de jonge vrouw werd gevonden. Ook bleek uit het gevonden DNA dat de voorouders van de dader van Turkse of Noord-Afrikaanse afkomst waren.



Zelf had A. geweigerd mee te werken aan het DNA-onderzoek, maar een familielid deed dat wel. Het profiel leidde naar de verdachte. Na zijn arrestatie bleek dat het DNA-materiaal van de verdachte zelf 100 procent matchte met het aangetroffen DNA-spoor.

“Schaamte”

Waarom A. niet eerder met de verklaring over de relatie met het slachtoffer is gekomen, is het gevolg van schaamte, aldus de verdachte die ten tijde van het misdrijf 22 jaar was. “Ik was toen net getrouwd en durfde niet te verklaren over mijn contacten met Milica.” De relatie heeft volgens A. ‘een paar maanden’ geduurd. Hij had naar eigen zeggen ‘tientallen vriendinnen'.



Het OM meent dat verklaring niet meer is dan een poging “berekenend de gaten in het dossier te vullen.” De officier van justitie wees erop dat is geconstateerd dat A. tijdens zijn voorarrest uitvoerig met familieleden heeft gesproken over het verzinnen van verklaringen. Ook wisten de vriendinnen van het meisje, dat net eindexamen had gedaan en naar de normaalschool zou gaan, niets van hun ontmoetingen.



Het OM vindt de nieuwe verklaring dermate onzinnig dat er geen nader onderzoek naar moet worden gedaan, zoals A.’s advocaat heeft verzocht.

Het heeft mij en mijn familie kapotgemaakt. Verdachte Hüseyin A. (48)

Klootzak

Eerder wilde A. geen opheldering geven over hoe zijn sperma in het slachtoffer terechtkwam. “Ik was bang en in de war”, zei hij over zijn eerder afgelegde verklaringen. A. heeft na zijn arrestatie vorig jaar december onder meer verklaard dat hij in de bewuste nacht een meisje was tegengekomen dat ‘klootzak’ tegen hem zou hebben geroepen. Ook zei hij tegen de politie dat er een geest in hem was gevaren. Tegen de rechter zei hij vanmorgen dat dat is verzonnen.

A. is inmiddels vader van vier dochters. Hij woonde in een flat op zo’n 500 meter van de plaats delict. Hij woont nog steeds in Zaandam. Het afgelopen half jaar zat hij vast. Hij vertelt dat sinds zijn aanhouding niet alleen het leven van de familie Van Doorn op zijn kop staat, maar ook dat van hem. ”Het heeft mij en mijn familie kapotgemaakt.”

Het proces tegen A. vindt plaats in het zwaar beveiligde gerechtsgebouw nabij de luchthaven Schiphol. Voor het proces tegen A. zijn twee dagen uitgetrokken.