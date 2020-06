Na 23 jaar in de dodencel is onschuldige Walter (55) vrijgelaten mvdb

06 juni 2020

14u39

Na 23 jaar in de dodencel, heeft de 55-jarige Walter Ogrod vrijdag de gevangenis nabij Philadelphia als een vrij man verlaten. DNA-onderzoek op materiaal van zijn vermeende 4-jarige slachtoffer wees uit dat iemand anders de moord in juli 1988 moet hebben gepleegd. De rechter vernietigde het eerdere vonnis.

Een zitting om dat officieel vast te stellen was gepland op 27 maart, maar was door het coronavirus naar gisteren uitgesteld. De Amerikaan moest daardoor langer vastzitten in een gevangenis waar Covid-19 lelijk huis houdt. Hij werd ziek, moest tijdelijk met koorts en ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis. Of het corona was, heeft de gevangenis niet laten testen. Hij maakte gisteren volgens lokale media een gezonde indruk.

Ogrod die autisme heeft, bekende in 1992 de moord op de vierjarige Barbara Jean Horn, zijn buurmeisje in Philadelphia. Op het proces een jaar later kwam aan het licht dat de bekentenis onder dwang is afgelegd. Het lichaam van de kleuter werd aangetroffen in een kartonnen doos waarin een tv-toestel had gezeten. Het stoffelijk overschot vertoonde sporen van seksueel misbruik.

Vijf verschillende ooggetuigen verklaarden onder ede in de rechtbank dat de man die de doos op straat achterliet en wegwandelde niet op Ogrod leek. Het kwam tot een nieuw proces in 1996. De man kreeg ditmaal de doodstraf. De jury baseerde zich voor het verdict op de verklaring van een politie-informant in de gevangenis. Deze had via indirect bewijs (‘van horen zeggen’) aangegeven dat Ogrod de kleuter had gedood en verkracht.

Onderzoek heropend

De man bleef zijn onschuld staande houden. Boeken en reportages over de zaak kregen de afgelopen jaren in de VS veel aandacht. De roep om het onderzoek te heropenen groeide, waarop justitie in Philadelphia zich genoodzaakt zag om dit effectief te doen. DNA-onderzoek op materiaal van de omgebrachte kleuter wees in januari uit dat niet Ogrod, maar iemand anders de moord en het seksueel misbruik moet hebben gepleegd. Bij zijn bekentenis verklaarde Ogrod eveneens het meisje met een ijzeren staaf te hebben geslagen. De autopsie wees net uit dat de kleuter om het leven kwam door verstikking.

De moeder van kleuter Barbara vraagt al langer dat Ogrod vrijkomt. “Ik krijg mijn dochter nooit terug. Het enige dat ik wou was gerechtigheid, geen cold case waarbij een onschuldig iemand in de cel belandt. Twee gezinnen zijn al helemaal verwoest door de zaak. Ogrod gevangen houden stemt niet overeen in mijn plan de echte dader van de moord voor de rechter te brengen.”

“We hebben niet alleen 28 jaar van je leven afgepakt, we dreigden ermee je te executeren op basis van onwaarheden”, verklaarde asistent-procureur Carrie Wood op een persconferentie. Ogrod ging meteen na het verlaten naar de gevangenis naar een barbecue van vrienden en familieleden, zei zijn advocaat. Of de echte dader van de moord en verkrachting van kleuter Barbara wordt gevonden, is nog maar de vraag.