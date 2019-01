Na 200 jaar mysterie: graf ontdekt van zeeman die als eerste Australische continent rondvoer LH

25 januari 2019

Archeologen hebben bij opgravingen in de omgeving van het station Euston in hartje Londen de resten ontdekt van ontdekkingsreiziger Matthew Flinders (1774-1814). Hij stond aan het hoofd van de eerste expeditie die helemaal rond Australië voer. De precieze rustplaats van de zeeman was meer dan 200 jaar een mysterie. De ontdekking gebeurde in het kader van de grootste opgraving ooit in het Verenigd Koninkrijk.

Het mysterie over Flinders’ laatste rustplaats leidde al tot verschillende theorieën. Sommigen beweerden dat hij begraven lag onder perron 4 van een van Londens grootste stations, volgens anderen bevonden zijn resten zich onder perron 12 of 15. Toen in 2014 een standbeeld van Flinders in Euston werd ingehuldigd, achtten de meesten het onwaarschijnlijk dat de precieze locatie van zijn graf ooit zou bekend raken. Dat was buiten de archeologen van de geplande spoorlijn HS2 gerekend.

40 tot 60.000 graven

Ze vonden zijn graf op een gigantische begraafplaats die momenteel wordt opgegraven voor de aanleg van een hogesnelheidsspoorlijn tussen Londen en Birmingham en daarmee gepaarde uitbreiding van het station. Op St. James Gardens, die tussen 1790 en 1853 gebruikt werd, zouden liefst 40.000 mensen, volgens andere media zelfs 60.000, begraven liggen. Slechts een klein deel van de opgegraven skeletten raakte al geïdentificeerd. Helen Wass, het hoofd van het archeologenteam, omschreef de vondst van Flinders’ graf dan ook als “een naald in een hooiberg”.

Het graf van de ontdekkingsreiziger was nog te herkennen omdat het naamplaatje is gemaakt van lood. “Alles wees erop dat hij ergens in het station begraven lag, maar het vinden van een graf met de naam erop is echt verbazingwekkend,” zei Wass.

Gebergte naar hem vernoemd

Onderzoekers gaan nu het skelet van Flinders onderzoeken om te weten te komen of het leven op zee sporen heeft achtergelaten. Flinders overleed op veertigjarige leeftijd. Aangezien hij de eerste man was die het hele continent rondvoer, zijn in Australië onder meer nationale parken, een universiteit in Adelaide, een belangrijke straat in Melbourne en zelfs een gebergte naar hem vernoemd.