Na 20 jaar gevat voor gruwelijke moord: Spaanse politie pakt een van meest gezochte voortvluchtigen van Europa op KVDS

12 augustus 2020

08u45 8 De Spaanse politie is er in samenwerking met de Luxemburgse autoriteiten in geslaagd om een voortvluchtige man te vatten die op de Europese ‘Most Wanted’-lijst stond. Het zou gaan om Jean Marc Sirichai Kiesch (39), de meest gezochte misdadiger van Luxemburg. In 1999 sloeg hij een vrouw dood en verbrandde hij haar lichaam om alle sporen uit te wissen.



Het was de Spaanse politie zelf die de aanhouding bekendmaakte. Die gebeurde maandag in Punta Umbría, een badplaats in het zuidwesten van het land. De politie deelde er beelden van.



Jean Marc Sirichai Kiesch zou zich al acht jaar verborgen gehouden hebben in de regio en het was een tip van een alerte burger bij Europol die tot zijn arrestatie leidde.



De voortvluchtige man was amper 18 jaar toen hij zich schuldig maakte aan moord. Hij drong in januari 1999 de woning van een 70-jarige vrouw in het Luxemburgse Eppeldorf binnen met de bedoeling haar te bestelen, maar ze betrapte hem. Er volgde een gevecht, waarbij Jean Marc Sirichai Kiesch zijn slachtoffer herhaaldelijk op het hoofd sloeg met een hamer. Dat overleefde de vrouw niet. Om het bewijsmateriaal te vernietigen, overgoot hij het lichaam met brandstof en stak hij het in brand.

De man werd kort daarna evenwel gevat en veroordeeld tot 20 jaar cel, waarvan 5 jaar met probatie. Hij slaagde er echter in om in oktober 2004 te ontsnappen. Hij kreeg toen de toestemming om de gevangenis even te verlaten en keerde niet terug.

Sinds 2016 stond hij op de ‘Most Wanted’-lijst van Europol. Vermoedelijk zal de man uitgeleverd worden aan Luxemburg, zodat hij daar de rest van zijn straf kan uitzitten.

