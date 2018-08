Na 20 jaar doorbraak in moord op Nicky (11), maar verdachte is spoorloos mvdb

22 augustus 2018

08u51

Er is een DNA-match van 100 procent in de zaak over de dood van de 11-jarige Nederlandse jongen Nicky Verstappen (1987-1998). Het gaat om de 55-jarige Jos Brech die in het Nederlands Limburgse Simpelveld woonde toen de elfjarige jongen werd vermoord. Waar de verdachte nu is, is niet duidelijk. Er wordt wel vanuit gegaan dat de man nog leeft. De man is in oktober 2017 naar een chalet in de Franse Vogezen vertrokken en is dit jaar door zijn familie als vermist opgegeven. Dat is zonet bekendgemaakt op een persconferentie in Maastricht.

In oktober 2017 is Brech naar het buitenland vertrokken. Hij deed dit na de oproep aan duizenden mannen in de regio om DNA af te staan. Hij gaf bij zijn familie aan een wandeltocht te gaan doen door de Vogezen, maar verdween vervolgens. Zijn familie heeft hem daarna als vermist opgegeven. De man is in het verleden wel al eens gehoord als getuige in de zaak Verstappen omdat hij in het gebied is geweest waar Nicky werd vermoord. Brech kwam toen niet in beeld als verdachte. Er is een Europees opsporingsbericht tegen hem uitgevaardigd.

In 1998 was Brech 35 jaar oud en woonde hij in het aan Duitsland grenzende Simpelveld. Hij was actief bij de scouting en heeft enige jaren op een peuterspeelzaal gewerkt. Ook kwam hij eerder in beeld voor een zedenfeit. Daar werd hij toen niet voor veroordeeld.

De politie gaat er vanuit dat Brech nog in leven is. Mocht hij worden gepakt, kan hij gewoon worden veroordeeld. De moordzaak is niet verjaard. Er is al een grote zoektocht naar de man opgestart. Brech heeft volgens het Openbaar Ministerie geen enkele connectie met Nicky Verstappen. Hij heeft vorig jaar geen gehoor gegeven aan de oproep om dna af te staan. Brech gaf via zijn familie wel aan dat te gaan doen, maar liet vervolgens niets meer van zich horen. Via het DNA-verwantschapsonderzoek, via familieleden, kon toch zijn DNA gevonden worden op het lichaam van Nicky.

Zomerkamp

Nicky Verstappen verdween in de nacht van zondag 9 op maandag 10 augustus 1998. Hij was op zomerkamp op de Brunssummerheide, in het zuidoosten van Nederlads Limburg. De volgende avond werd hij dood aangetroffen in de buurt van het kamp. De dader werd nooit gevonden. Eerder was een aantal mannen in beeld als moordenaar van Nicky.

Afgelopen februari werd in de zaak een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek gestart om een mogelijke dader aan te wijzen. Van de eerste 21.500 mannen die gevraagd werden, liet 68 procent zijn wangslijm afnemen. In juni van dit jaar werd nog eens 3000 mannen gevraagd hun DNA vrijwillig af te staan.

In oktober vorig jaar werd bij 1.500 mannen al DNA afgenomen. Dat ging om mannen die bekend waren met de Brunssummerheide, bijvoorbeeld omdat ze er vaak kwamen. De politie hoopte met het onderzoek een DNA-familieprofiel te krijgen. Als in het onderzoek bijvoorbeeld een broer, oom of neef in beeld zou komen, kon via hen mogelijk de man worden getraceerd wiens DNA op het lichaam van de jongen werd gevonden.

BREAKING NEWS: Jaaaa....! Er is - eindelijk - een DOORBRAAK in de zaak van Nicky Verstappen! Hoera! Met de familie zal ik om 12:00 uur op persco van politie/justitie in Maastricht een uitgebreide verklaring afleggen. Een strijd van 20 jaar... wordt toch beloond! Today is the day! pic.twitter.com/Mk0Mb35m2J Peter R. de Vries(@ PeterRdeV) link