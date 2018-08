Na 20 jaar doorbraak in moord op Nicky (11): Europol zet verdachte op Most Wanted-lijst mvdb

22 augustus 2018

08u51

Bron: AD.nl - NOS - ANP - Belga 752 Er is een DNA-match van 100 procent in de zaak over de dood van de 11-jarige Nederlandse jongen Nicky Verstappen (1987-1998). Het gaat om de 55-jarige Jos Brech die in het Nederlands Limburgse Simpelveld woonde toen de elfjarige jongen werd vermoord. Waar de verdachte nu is, is niet duidelijk. Er wordt wel vanuit gegaan dat de man nog leeft. De man is in oktober 2017 naar een chalet in de Franse Vogezen vertrokken en is dit jaar door zijn familie als vermist opgegeven. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie in Maastricht.

In oktober 2017 is Brech naar het buitenland vertrokken. Hij deed dit na de oproep aan 1.500 mannen in de regio om DNA af te staan. De man was single en woonde bij zijn moeder. Hij gaf aan een wandeltocht te gaan doen door de Vogezen, maar verdween vervolgens. Zijn familie heeft hem in april 2018 als vermist opgegeven. In samenwerking met de Franse politiediensten is de chalet in de Vogezen doorzocht.



Brech, 35 in 1998, was na de feiten in beeld bij de politie als toevallige passant in het Nederlands Limburgse natuurgebied de Brunssummerheide, waar Nicky dood werd gevonden. Politiedienst marechaussee hield hem daags na het vinden van het lichaam staande en maakte proces-verbaal op, waardoor zijn gegevens in het dossier zaten. Hij is twee keer als getuige gehoord, maar niet eerder als verdachte aangemerkt.



De verdachte was eerder actief bij de scouting en werkte op een peuterspeelzaal. Hij is in beeld geweest voor betrokkenheid bij een ander zedenmisdrijf, maar die zaak is geseponeerd. De details van die zaak zijn niet meer te achterhalen.



Bushcrafter

Brech is een zogeheten bushcrafter en beheerst allerlei technieken waarmee hij kan overleven in de natuur. Hij kan leven van wat de natuur te bieden heeft en weet hoe hij water kan vinden en dat drinkbaar kan maken. Hij organiseerde onder meer reizen in Europa en was zelf ook geregeld op reis. De politie zegt aanwijzingen te hebben dat Brech voorbereidingen trof om gedurende lange tijd uit beeld te blijven.

De politie gaat er vanuit dat Brech nog in leven is. Mocht hij worden gepakt, kan hij gewoon worden veroordeeld. De moordzaak is niet verjaard. Er is al een grote zoektocht naar de man opgestart. Europol meldt dat de man intussen op hun "most wanted"-lijst staat.

Brech heeft volgens het Openbaar Ministerie geen enkele connectie met Nicky Verstappen. Hij heeft vorig jaar geen gehoor gegeven aan de oproep om DNA af te staan. Brech gaf via zijn familie wel aan dat te gaan doen, maar liet vervolgens niets meer van zich horen. Via het DNA-verwantschapsonderzoek, via familieleden, kon toch zijn DNA gevonden worden op het lichaam van Nicky.

Sporen van seksueel misbruik

Nicky Verstappen verdween in de nacht van zondag 9 op maandag 10 augustus 1998. Hij was op zomerkamp op de Brunssummerheide, in het zuidoosten van Nederlands Limburg. De volgende avond werd hij dood aangetroffen in de buurt van het kamp. Het lichaam vertoonde sporen van seksueel misbruik. De dader werd nooit gevonden. Eerder was een aantal mannen in beeld als moordenaar van Nicky.

Afgelopen februari werd in de zaak een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek gestart om een mogelijke dader aan te wijzen. Van de eerste 21.500 mannen die gevraagd werden, liet 68 procent zijn wangslijm afnemen. In juni van dit jaar werd nog eens 3.000 mannen gevraagd hun DNA vrijwillig af te staan.

In oktober vorig jaar werd bij 1.500 mannen al DNA afgenomen. Dat ging om mannen die bekend waren met de Brunssummerheide, bijvoorbeeld omdat ze er vaak kwamen. De politie hoopte met het onderzoek een DNA-familieprofiel te krijgen. Als in het onderzoek bijvoorbeeld een broer, oom of neef in beeld zou komen, kon via hen mogelijk de man worden getraceerd wiens DNA op het lichaam van de jongen werd gevonden.

Moeder Berthie Verstappen liet tijdens de persconferentie weten erg opgelucht te zijn dat er na twintig jaar een verdachte in beeld is."Een naam, gezicht, een dader", zei ze. Emotioneel bedankte ze ook misdaadverslaggever Peter R. de Vries voor zijn hulp. "Als we jou niet hadden gehad. Al die jaren stond je voor ons klaar." De Vries vroeg kort daarvoor het publiek om mee te helpen de vermiste verdachte op te sporen. "Ik smeek u, help mee, zorg dat hij wordt gepakt. Voor de hele familie."



Berthie is blij dat ze weer vrijuit kan spreken. Begin juni begon voor haar een moeilijke tijd, zei ze vandaag. Toen hoorde ze namelijk dat de politie de verdachte van de moord op Nicky kent. "Vanaf dat moment moesten we onze mond houden", zei ze. "We mochten er met niemand over spreken. Familie, kennissen en media vroegen wel eens of er al iets bekend was, maar we mochten niets zeggen."



"Nog banger"

Dat was best wel moeilijk, aldus Verstappen. Sinds de persconferentie woensdag kan ze weer vrijuit spreken. "Een hele opluchting. Nu hopen we dat de verdachte snel wordt gevonden."



Begin juni zag ze de foto van de verdachte. Ze keek er maar even naar, vertelde ze. Het ergste vindt ze dat haar zoontje zijn laatste uren met een volstrekt vreemde heeft moeten doorbrengen. Dat betekent volgens haar dat Nicky nog banger moet zijn geweest. Een gedachte die ze ondraaglijk vindt.

BREAKING NEWS: Jaaaa....! Er is - eindelijk - een DOORBRAAK in de zaak van Nicky Verstappen! Hoera! Met de familie zal ik om 12:00 uur op persco van politie/justitie in Maastricht een uitgebreide verklaring afleggen. Een strijd van 20 jaar... wordt toch beloond! Today is the day! pic.twitter.com/Mk0Mb35m2J Peter R. de Vries(@ PeterRdeV) link