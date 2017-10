Na 156 flitsboetes kan politie identiteit van motard eindelijk achterhalen en krijgt hij pittige rekening gepresenteerd LB

14u46

Bron: La Voix du Nord 8 thinkstock Illustratiebeeld. De flitscamera in het Noord-Franse Annezin registreerde in iets meer dan een jaar tijd maar liefst 156 keer een motorrijder die het niet nauw nam met de snelheidsbeperking op zijn vaste route. Zijn recordsnelheid bedroeg 240 per uur, waar je maar 90 per uur mag rijden. De snelheidsduivel bleek een vijftiger, maar het heeft heel wat voeten in de aarde gehad vooraleer de politie hem kon vatten.

In het centrum dat de opnames van de flitscamera analyseert, waren ze het beu tussen september 2014 en december 2015 telkens weer een foto van dezelfde motorrijder te zien passeren. Omdat de camera enkel de voorkant van voertuigen fotografeert en een motorfiets enkel achteraan een nummerplaat heeft, hadden ze het raden naar de identiteit van de laagvlieger. Agenten stelden zich verdoken op. De man passeerde telkens rond 21 uur de flitscamera, maar die avond hield hij zich netjes aan de snelheidsbeperking. De vijftiger uit Lapugnoy bleek in het bezit van twee motorfietsen, een Kawasaki ZX10R en een Yamaha R6. Zijn werkuren kwamen overeen met de tijdstippen waarop hij de snelheidsovertredingen beging. Tijdens een werkonderbreking bleek hij geen enkele keer betrapt te zijn. Het parket vond dat voldoende bewijs om hem te vervolgen.

"Motard maar niet dom"

De man ontkende voor de rechter in Béthune dat hij de laagvlieger is. "Ze zoeken een zwarte motorfiets, en ik heb een zwarte motorfiets. Voor hen volstaat dat. Ik mag dan motard zijn, ik ben geen dommerik. Ze zoeken een schuldige, en ik was op het foute moment op de foute plek", hield hij vol. De procureur, die van kwade wil bij de motorrijder gewaagt, houdt vol dat de vijftiger de schuldige is omdat de motorfietsen, de kledij van de man en de tijdstippen overeenstemmen met zijn profiel. Elke snelheidsovertreding komt de man dan ook op een boete tussen 50 en 100 euro te staan, wat het totale boetebedrag op ongeveer 15.000 euro brengt.

"Motards lijken allemaal op elkaar"

De advocaat van de motorrijder trekt de technische geldigheid van de controles in twijfel en vraagt zich af waarom de autoriteiten zolang hebben gewacht om deze "gevaarlijke gek" aan te houden terwijl die elke dag dezelfde weg aflegde. "Wat lijkt meer op een motorrijder met een leren jas op een zware motorfiets dan een andere motorrijder met een leren jas op een zware motorfiets?", vraagt ze. De rechter houdt zijn vonnis in beraad, uitspraak op 26 januari.