Na 110 dagen zonder één lokale besmetting: Belg test positief voor coronavirus in Taiwan en zou met zeker 440 mensen contact hebben gehad KVDS

04 augustus 2020

18u22

Bron: Liberty Times, Taiwan News, CNA Focus Taiwan 4 Een Belg veroorzaakt momenteel flink wat commotie in Taiwan. De ingenieur die sinds begin mei in het land verblijft, legde net voor zijn terugkeer naar ons land een positieve coronatest af en nu wordt gevreesd dat hij de eerste lokale besmetting zou kunnen zijn in 110 dagen. Hij zou minstens 24 hotels, restaurants, bars en fitnessclubs bezocht hebben op de plek waar hij werkte en met meer dan 400 mensen in contact zijn geweest. Daarbij zou hij doorgaans geen mondmasker gedragen hebben. In juli zou hij ook nog door het land gereisd hebben. Zelf is hij niet ziek.

Casenummer 469 wordt de Belg genoemd. De twintiger zou op 3 mei in Taiwan aangekomen zijn om er te werken aan een windmolenproject in het westelijke arrondissement Changhua volgens lokale nieuwsmedia. Hij ging bij zijn aankomst - zoals de voorschriften vereisen - veertien dagen in quarantaine in een hotel in hoofdstad Taipei. Om op 17 mei verder te reizen naar de plaats waar hij aan de slag moest.

Café

Op 19 juni keerde hij terug naar Taipei, waar hij tot drie keer toe op café ging tussen 4 en 6 juli en op 12 juli. Later reisde hij nog naar het arrondissement Yilan in het noordoosten en Taichung City in het westen van het eiland. Vorige week, terwijl hij zijn terugreis naar ons land aan het voorbereiden was, onderging hij een verplichte coronatest en die bleek positief. Alle alarmbellen gingen meteen af.





Volgens de gezondheidsautoriteiten in Changhua droeg de ingenieur doorgaans geen mondmasker en zou hij zeker 24 plaatsen bezocht hebben in de regio, gaande van hotels, restaurants en bars tot fitnesscentra. Hij reisde meestal per taxi, privé-wagen of hogesnelheidstrein.

Zaterdag werd gemeld dat hij met 371 mensen in contact was geweest, waaronder personeel van de zaken die hij bezocht, collega’s, andere Belgen en vrienden: 49 van hen zouden in zelfquarantaine gegaan zijn thuis, 116 moesten zelf hun gezondheid in de gaten houden en het risico dat 206 mensen liepen, werd nog geëvalueerd. Dinsdag raakte bekend dat het om zeker 441 contacten ging. Die moeten nu allemaal een coronatest ondergaan. Zo’n 366 daarvan kwamen al negatief terug.

Mondmasker

Grote baas van het Central Epidemic Command Center (CECC) en gezondheidsminister Chen Shih-chung greep het geval aan op er nog eens op te drukken dat mensen die zich in afgesloten ruimtes bevinden zoals bioscopen en bars, altijd een mondmasker moeten dragen.

De Taiwanese overheid probeert intussen te achterhalen waar de Belg het virus precies opliep en of het om een lokale besmetting gaat of niet. Op basis van het tijdstip van de diagnose en de virale lading van de man schat een expert van de universiteit van Taiwan dat hij in Taipei besmet moet zijn, tussen 20 en 26 juni. Omdat patiënten al twee dagen voor de eerste symptomen besmettelijk zijn, kan de Belg het virus dan ook verspreid hebben op zijn reis naar de hoofdstad, volgens het CECC. Voorlopig zijn er echter nog nergens besmette gevallen gemeld.

Reuk en smaak

Maandag liet het CECC echter verstaan dat een geïmporteerde besmetting vanuit België ook nog altijd tot de mogelijkheden behoort. De Belg zou immers in maart zijn reuk en smaak kwijtgeraakt zijn toen hij nog altijd in ons land was, een symptoom van Covid-19. Hij onderging toen evenwel geen test. Volgens de coronatest die nu werd uitgevoerd, zou het virus bovendien al een ongewoon lange tijd in zijn lichaam aanwezig zijn geweest.

Het CECC maant de Taiwanezen intussen aan om niet te veel te focussen op het behouden van de afwezigheid van lokale besmettingen. Op lange termijn zou dat minder belangrijk zijn dan het goed controleren van de pandemie, zo klinkt het.

Taiwan rapporteerde volgens cijfers van de Johns Hopkins University nog maar 474 besmettingen tijdens de coronacrisis en 7 overlijdens.