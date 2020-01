Na 10 weken zeker één megabrand in Australië onder controle AW

12 januari 2020

11u51

Bron: Belga 0 In Australië is één megabrand die al tien weken woedde onder controle. Dat meldt de brandweer van de deelstaat New South Wales (NSW).

De zogenaamde Gospers Mountain fire begon op 26 oktober en heeft op zowat tien weken tijd meer dan een half miljoen hectare verwoest ten noordwesten van Sydney. De megabrand vernielde verschillende regio's, waaronder een deel van de Blue Mountains.

Door mildere weersomstandigheden in combinatie met iets koelere temperaturen, minder wind en een occasionele regenbui kunnen de vermoeide brandweerlieden in Victoria en New South Wales even ademhalen. De brandweer benadrukte vandaag evenwel dat het brandseizoen nog lang niet voorbij is.

Drie keer België

Sinds het begin van de grote bosbranden in oktober ging in heel Australië al meer dan 10 miljoen hectare bos in vlammen op. Dat is meer dan drie keer de oppervlakte van België. Duizenden huizen zijn verwoest. Er vielen in totaal zeker 27 doden. Beelden van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA tonen hoe de rook tot 17 kilometer in de atmosfeer stijgt.

De Australische premier Scott Morrison erkende vandaag nog dat de klimaatverandering een impact heeft op de Australische zomers, die steeds langer, warmer en droger worden. Hij had het tussen de lijnen zelfs over het aanpassen van het beleid om zodoende de schadelijke uitstoot te verminderen. Morrison is een notoir medestander van de steenkoolindustrie in zijn land omdat die voor werkgelegenheid zou zorgen. En onder impuls van de conservatieve regering in Canberra was Australië begin december nog een van de landen die zich terughoudend opstelde op de klimaattop van Madrid.