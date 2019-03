N-VA na oproep van Macron voor ‘nieuw Europa’: “Fransen zelf protectionistisch” ADN

05 maart 2019

10u01

Bron: Belga 0 De Franse president Emmanuel Macron maakt zichzelf voor een stuk schuldig aan wat hij anderen verwijt. Dat zegt Europees parlementslid Anneleen Van Bossuyt (N-VA) in een reactie op de oproep van Macron voor een nieuw begin voor Europa. Daarin waarschuwt Macron voor de "valstrikken van het nationalisme", maar de Fransen maken zich volgens Van Bossuyt zelf schuldig aan protectionisme op het vlak van de interne markt.

In een open brief die vandaag is verschenen in een reeks kranten in Europa, schetst Macron een actieplan voor een diepgaande hervorming van de Europese Unie. Die bevat elementen waar N-VA zich kan in vinden, verklaart Van Bossuyt in De Ochtend op Radio 1. Ze doelt daarmee op een Europa dat zijn waarden en zijn grenzen bewaakt.

Successen

Ze bevestigt ook dat Europa heel veel successen heeft geboekt - zoals de vrede die we als vanzelfsprekend zijn gaan beschouwen - en dat we verder moeten durven nadenken over een verdieping van de Europese Unie. Alleen past Van Bossuyt ervoor om daarvoor "allerlei nieuwe agentschappen" te gaan oprichten. "We moeten efficiënt met het Europees geld omspringen."

Nationalisme

Macron zet zich in zijn brief af tegen het "nationalistische isolationisme" en waarschuwt ervoor dat we "nationalisten zonder oplossingen" geen misbruik mogen laten maken van de woede van de volkeren. Volgens Van Bossuyt is dat alvast "geen goede toon om te zetten". Een van de oorzaken van de brexit was volgens haar net dat de Britten het gevoel hadden dat ze niet meer over hun eigen regels konden beslissen.

Ze kaatst ook de bal terug. "Als er één land is dat ik soms zou kunnen beschuldigen van nationalisme op het vlak van de interne markt, dan zijn het wel degelijk de Fransen. Frankrijk heeft meer en meer de neiging om tot protectionisme over te gaan", aldus de Vlaams-nationaliste, die Macron uitnodigt "de Franse problemen niet op Europa af te schuiven en zelf de daad bij het woord te voegen".