Mysterieuze zwerm drones vliegt al dagenlang over Colorado en niemand weet wat ze daar doen kv

01 januari 2020

02u58

Bron: Reuters, NBC News, Denver Post 0 De Amerikaanse luchtvaartautoriteit (FAA) heeft een onderzoek ingesteld naar mysterieuze drones die de voorbije weken bijna dagelijks gesignaleerd worden in de staten Colorado en Nebraska. De drones vliegen in formatie en worden nagenoeg elke avond tussen 19 uur en 22 uur gespot. Volgens sommige ooggetuigen zijn de toestellen zo’n 180 centimeter breed.

De niet nader geïdentificeerde drones vliegen met knipperende lichtjes in groepen van wel 30 stuks. “Ze volgen een dambordpatroon. Ze vliegen in een vierkant en vliegen dan in een ander vierkant”, zegt Thomas Elliott, sheriff van Ellis County in Colorado. De toestellen vliegen te hoog om vanaf de grond gehoord te worden, maar hun lichtjes zijn wel duidelijk te zien.

“Ze kunnen ter plaatse blijven hangen. Ze kunnen erg snel dalen. Ze kunnen erg snel opstijgen”, vertelt Wyatt Harman, die de drones boven zijn landgoed in Washington County spotte. Samen met zijn vrienden zette hij de achtervolging in gedurende zo’n 25 kilometer en daarbij reden ze bij momenten wel 110 kilometer per uur. “Het is vooral zenuwslopend”, vertelde hij tijdens een interview in de Amerikaanse show Today.



Het koppel kon echter niet achterhalen wie er achter de drones zit en verscheidene theorieën steken de kop op. Sommige mensen denken dat privébedrijven de drones inzetten om op zoek te gaan naar olie- of aardgasbronnen. Anderen suggereren dat de drones trainen voor droneshows tijdens sportevenementen of in themaparken. Mogelijk zit de overheid of het leger erachter, speculeren anderen, of zijn ze het werk van drugkartels of zijn ze van buitenaardse oorsprong.

Onderzoek

Op dit ogenblik heeft nog geen enkel privébedrijf of overheidsagentschap verantwoordelijkheid opgenomen voor de drones. Het grote aantal drones en hun omvang maken het alvast onwaarschijnlijk dat ze eigendom zijn van privé-eigenaars, zegt William Myers, hulpsheriff van Ellis County.

“Meerdere afdelingen van de FAA en overheidsagentschappen onderzoeken deze meldingen”, laat FAA-woordvoerder Ian Gregor weten in een verklaring. De FAA staat “in contact met de plaatselijke ordediensten, maar heeft op dit ogenblik nog geen concrete informatie”, klinkt het.