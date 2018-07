Mysterieuze zwarte sarcofaag geopend: inhoud minder spectaculair dan gehoopt SVM

20 juli 2018

06u32

Bron: ANP 0 De inhoud van de mysterieuze zwarte sarcofaag die archeologen twee weken geleden in Egypte gevonden hebben, blijkt minder spectaculair dan gehoopt. Stiekem werd namelijk gedacht dat de stoffelijke resten van Alexander de Grote erin zouden liggen. Maar na het openen van de stenen lijkkist troffen experts drie skeletten aan in roodbruin rioolwater, gepaard met een ondraaglijke stank.

Volgens een medewerker van het Egyptische ministerie van Cultuur gaat het om een familiegraf, meldt de BBC. "Helaas waren de mummies erin niet in beste staat en zijn alleen de botten bewaard gebleven." Experts denken dat de drie misschien soldaten geweest zijn in de tijd van het Oude Egypte. Verder onderzoek moet daar meer duidelijkheid over geven.

De lijkkist viel vooral op door z’n grootte: het was een zwart granieten blok van maar liefst 2,7 meter lang en 1,7 meter breed. Ze zat vijf meter diep verstopt onder de grond. Onderzoekers zeiden dat ze nooit eerder zo’n mastodont ontdekt hadden in de regio.

Bovendien bleek dat de kist al sinds de oudheid -ruim 2.000 jaar dus- niet geopend geweest was. Dat viel af te leiden aan het laagje beton tussen het deksel en de bovenzijde van de sarcofaag.