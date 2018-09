Mysterieuze ziektesymptomen Amerikaans ambassadepersoneel in Cuba mogelijk veroorzaakt door 'microgolfwapens' jv

03 september 2018

10u37

Bron: New York Times 0 Mysterieuze gezondheidsklachten na vreemde, onverklaarbare geluiden. Daar kampten personeelsleden van de Amerikaanse ambassade in het Cubaanse Havana sinds eind 2016 mee. De precieze oorzaak is nog altijd niet achterhaald, maar volgens wetenschappers zijn de symptomen mogelijk een gevolg van microgolfwapens. Dat schrijft de New York Times.

Douglas H. Smith, directeur van het Center for Brain Injury and Repair aan de universiteit van Pennsylvania, zegt in de krant dat de meest plausibele verklaring voor de symptomen microgolfstralen zijn. Ons brein kan die percipiëren als geluid, gekend als het Frey-effect, genoemd naar de nu 83-jarige wetenschapper Allan H. Frey. Smith: "Iedereen was aanvankelijk erg sceptisch, maar nu geeft iedereen toe dat daar wel degelijk iets in zit". Frey zelf sluit een gezamenlijke aanval van Cuba en Rusland met een of ander microgolfwapen niet uit. Het doel zou dan zijn om de recent aangehaalde banden tussen Cuba en de VS weer losser te maken.

In dat geval was het een succesvolle operatie. Net op het moment dat de relaties tussen Washington en Havana stilaan verbeterden, liet de Amerikaanse overheid een hoop medewerkers uit Cuba repatriëren en stuurde ze Cubaanse diplomaten in de VS weer naar huis. De Amerikaanse overheid maakte gewag van "gerichte aanvallen", nadat meer dan twintig medewerkers van de Amerikaanse ambassade in Cuba luide bel- of zoemgeluiden waarnamen en te maken kregen met fysieke en mentale klachten. Het officiële onderzoek loopt nog altijd. Voorlopig is er geen bewijs gevonden dat de Cubaanse en/of Russische overheid achter de eventuele aanvallen zit.

Aanvankelijk dachten onderzoekers dat heimelijke geluidsaanvallen, virale infecties of besmettelijke paranoia waarschijnlijk de boosdoeners waren. Nu gaan de alsmaar sterker wordende vermoedens naar microgolfstralingen als oorzaak van de ziektesymptomen zoals een hersenschudding. In maart was er in het uitgebreide verslag van JAMA nog geen sprake van microgolfstralen.