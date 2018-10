Mysterieuze verdwijning van jager baart speurders zorgen: plas bloed in woning en wapencollectie spoorloos Karen Van Eyken

02 oktober 2018

11u51

Bron: Focus 1 Al een maand lang is een 40-koppige speciale eenheid van de Duitse politie met man en macht op zoek naar wapensmid en jager Simon Paulus. In de woning van de man in het Zwarte Woud troffen de speurders veel bloed aan. Maar de jager is spoorloos - net zoals zijn indrukwekkende wapenverzameling met daaronder een aanvalsgeweer van een type dat ook bij grote schietpartijen is gebruikt.

Buren van de 50-jarige Paulus hebben hem als laatsten levend gezien. Dat was op de avond van 29 augustus omstreeks 21u30 toen hij in een geschil was verwikkeld met twee onbekenden. Volgens een lokale krant merkten ze ook op hoe een weinig later dingen die "mogelijkerwijze" in een tapijt waren gewikkeld uit de woning in Pforzheim werden gedragen.

"Ernstig misdrijf"

Toen de politie nadien het huis doorzocht, troffen ze alleen een grote hoeveelheid bloed aan, die ondertussen aan Paulus kan worden gelinkt. Maar van de jager die ook in een wapenwinkel werkte, ontbreekt nog steeds elk spoor. "We moeten uitgaan van een ernstig misdrijf en zelfs moord", verklaarde een woordvoerder van de politie. "Maar zolang we geen lichaam hebben gevonden, is dat slechts een vermoeden."

Gisteren en ook vorige vrijdag hebben de speurders een drone ingezet om Paulus te vinden. Het gebied rond zijn woning is sterk bebost en er bevindt zich ook een steengroeve in de buurt.

"Zonderling"

Afgezien van de vermissing van de jager die als een "zonderling" wordt omschreven, zorgt vooral de verdwijning van de wapens voor veel kopbrekens bij de onderzoekscel. Kennissen van de man schatten dat hij zo'n dertig wapens heeft. Volgens lokale media zou het daarbij voornamelijk om jachtwapens gaan, maar Paulus zou ook een halfautomatisch wapen in zijn bezit hebben gehad.

De speurders tasten vooralsnog in het duister over de ware toedracht. "Er zijn momenteel nog geen aanwijzingen dat terroristische groeperingen achter de misdaad kunnen zitten", zei de woordvoerder van de politie. "De manier waarop geeft echter aan dat "de daders goed georganiseerd zijn en mogelijk niet afkomstig zijn uit de regio. Alle pistes liggen nog open."