Mysterieuze ufobeelden slaan Amerikaanse legerpiloten met verstomming: "WTF is dat ding?" Joeri Vlemings

11 maart 2018

08u38

Bron: Washington Post, New York Times 0 Ufo's moeten serieus genomen worden. Daar pleit Christopher Mellon voor, die nog onder Clinton en Bush voor de Amerikaanse inlichtingendienst werkte. Mellon doet zijn beklag in een opiniestuk in de Washington Post naar aanleiding van het vrijgeven van nieuwe beelden met een mysterieus vliegend object boven de Atlantische Oceaan.

De clip duurt twee minuten en is sensationeel. Legerpiloten filmden een ufo vanuit een F-18 van de US Navy, die op een hoogte van 25.000 voet vloog. "What the fuck is dat ding?" roept een piloot. De video werd online gepost door de To the Stars Academy of Arts and Science, een privaat onderzoeksbedrijf.

De vrijgegeven beelden werden in 2015 geschoten aan de Amerikaanse Oostkust. Hoe het onderzoekscentrum eraan geraakte, zei het niet. Maar iedereen ze zou kunnen opvragen. Vorig jaar werden nog twee andere gelijkaardige video's openbaar gemaakt.

Volgens Christopher Mellon vormen de video's "het bewijs voor het bestaan van vliegtuigen die ver boven alles staan waar de VS of haar bondgenoten over beschikken". Mellon is adviseur bij de To the Stars Acacemy en werkte voor de geheime dienst onder Bill Clinton en George W. Bush. Hij vindt dat de overheid te weinig onderzoek doet naar dat soort bewijsmateriaal: "Als het een mysterie is waar die vliegtuigen vandaan komen, dan is de passiviteit van de overheid tegenover zulke bewijzen dat ook".

Hij verwijt het leger en de overheid dat ze "dat soort incidenten beschouwen als geïsoleerde feiten en niet als onderdeel van een patroon dat op een ernstige manier aandacht en onderzoek vraagt". Hij vergelijkt die houding in de Washington Post met de inspanningen van de CIA en de FBI tegen terrorisme vóór 9/11, toen beide diensten wel informatie hadden over de kapers maar die voor zich hielden en niet met elkaar deelden.

Mellon vraagt zich af of "Rusland of China technologisch haasje-over doen met de VS" dan wel dat de beelden "het bewijs kunnen zijn van een buitenaardse beschaving". Hij schrijft dat Poetins recente gepoch over een Russische doorbraak in voortstuwingstechnieken misschien wel niet zomaar bluf is. Mellons besluit: "Helaas hebben we geen idee, omdat we zelfs geen antwoorden zoeken."